Wiens: “El dinero no alcanza y ahora es un lujo comprar carne”

“Lo que más escuchamos es que el dinero no alcanza. Me encontré con familias que, hace un año no compran carne vacuna; es un lujo que ya no pueden darse, y eso nos obliga a replantear la gestión de la economía”, expresó hoy el precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, en la 650 AM.

Consultado cuál es el mayor clamor de la gente en la calle, el exsenador y exministro de Obras Públicas y Comunicaciones respondió que es la falta de circulante. Aseveró que el paraguayo tiene una rutina alimentaria, en la cual la carne es un componente importante. Wiens remarcó que ahora “es un lujo comprar carne”.

Seguidamente, el presidenciable colorado disidente con miras al 2028, ahondó sus críticas a la gestión económica del gobierno de Santiago Peña (ANR-HC). “Más de un tercio de lo que ganás se consume en salud. Cuando alguien se enferma en la familia, empieza el círculo del endeudamiento porque el sistema no responde. La salud es hoy la segunda preocupación más recurrente después de la economía”, subrayó.

Por otra parte, el precandidato por Colorado Añetete, contó que recorrió la semana pasada el departamento de Itapúa. “Recorrimos siete distritos en solo dos días. Es un departamento complejo políticamente para armar candidaturas, pero lo más importante es estar ahí, formar equipos y, sobre todo, escuchar a la gente del interior”, afirmó Wiens.

Lea más: Arnoldo Wiens: “Torcer la Constitución por conveniencia no es legislar, es violarla”

“Nadie debe ganar más que el Presidente”

“Nadie debe ganar más que el presidente”, afirmó, por otra parte, el presidenciable colorado disidente Arnoldo Wiens, ante denuncias de privilegios y altísimos salarios de funcionarios con vínculos con el Partido Colorado en Yacyretá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Señaló que la situación en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) genera indignación ciudadana y exige decisiones firmes para recuperar el sentido de servicio público. Wiens sostuvo que el país no puede tolerar estructuras públicas alejadas de la realidad de la gente.

“Lo que estamos viendo en Yacyretá indigna a todo el país”, lamentó. Anunció que una de sus primeras medidas será establecer límites claros a los privilegios salariales dentro del Estado.

Lea más: Wiens: El cartismo usa jueces y fiscales para perseguir críticos y proteger a sus bandidos

“En el sector público nadie debe ganar más que el presidente de la República (G. 37 millones). Todos los cargos deberán ser concursados, las nóminas y los salarios serán públicos, y donde haya nepotismo habrá sanciones.”

Asimismo, Wiens remarcó que la eliminación de privilegios permitirá fortalecer áreas prioritarias, como la salud pública.