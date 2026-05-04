Billy Vaesken: Emiliano Rolón entregado al cartismo, no defiende ni a fiscales, ni a la ciudadanía

El diputado opositor Adrián “Billy” Vaesken considera que el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón ya está consciente de que no volverá a ser confirmado en el cargo una vez que fenezca su mandato en 2028, y por ello ha optado por someterse al sistema autoritario del cartismo y dar la espalda a los suyos y a la ciudadanía.

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“No creo que siga este señor. De ser así, yo no creo que pueda pasar el gobierno que viene porque es una decepción total. Ni a sus propios fiscales pudo defender y menos a la ciudadanía. Así es que yo creo que él tiene su casa", afirmó el diputado opositor.

El mismo remarcó que el nivel de sometimiento ya ni siquiera les sorprende, ya que está por cumplir 4 años de estar arrodillado ante el cartismo y lo único que esperan es que se vaya.

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“La Fiscalía está copada por el cartismo, eso lo dijimos desde el principio, al igual que los organismos extra poderes. El Ministerio Público es rápido con los enemigos y con los que no están con el grupo Cartes-Peña, y lentos con ellos (oficialistas) para investigarlos, eso no es nuevo para nosotros de la oposición”, pero ojalá “pueda terminar lo antes posible porque prácticamente no le sirve a la ciudadanía”, insistió Vaesken.

Para muestra un botón, reza el dicho, y citó la reunión de la semana pasada en Mburuvichá Roga entre Rolón y el presidente de la República, Santiago Peña, sobre el cual pesan dos denuncias penales que hasta ahora no se han movido ni un centímetro en el Ministerio Público.

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“Lo vimos a él pidiéndole ‘más presupuesto’ a un tipo que está denunciado... nosotros hemos presentado una denuncia contra Santiago Peña y jamás fuimos convocados a declarar, jamás se movió esa denuncia. Él (Rolón) juega en consonancia con Cartes/Peña, con el gobierno actual y no cumple su cometido de presentarle a la ciudadanía", insistió.

Incluso agregó otro elemento nuevo, el pedido de apertura de una investigación de oficio ante la presunta red de desinformación y ataque a políticos opositores y disidentes, así como a medios de prensa y periodistas, todos ellos presuntamente comandados por el Gobierno y con posible financiamiento estatal.

“Realmente bastante grave, más todavía porque se van sumando hechos. Ya hemos presentado una denuncia ante el Ministerio Público para que esto se pueda investigar, porque el gobierno de Cartes Peña estaría cayendo prácticamente en una lesión de confianza”, señaló sobre el posible hecho punible a investigar, además de lo que implica el ataque a la libertad de prensa.

Un “Stronismo 2.0”

El legislador enfatizó que todas estas prácticas del gobierno cartista de Santiago Peña forman parte de una estrategia que hace rato vienen implementando, la cual es en realidad una reedición de prácticas de la dictadura de Alfredo Stroessner.

“Esta es una versión 2.0 de la era del stronismo. Este gobierno es muy parecido al de Stroessner. Ellos persiguen a los que no piensan igual que ellos, a los que los critican”, denunció.

Mencionó que lo que cambiaron fueron las formas, ya que antes usaban la “Caperucita” (vehículo policial de color rojo) para alzar y torturar a los disidentes, mientras que ahora recurren a las redes sociales y a las instituciones de justicia para apalear a los críticos.