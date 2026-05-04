Internas del PLRA: Ever rechaza a cartistas, mientras que Riveros apunta a ganar 100 intendencias

Redes sociales, videos cortos y discursos en cada ciudad donde se presentan precandidatos a intendentes y concejales son las principales vías de comunicación de los candidatos a presidir el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), la agrupación opositora más importante del país con más de 1.5 millones de afiliados.

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El senador Ever Villalba, aspirante a presidente por el Frente Liberal y cuya dupla es Efraín Alegre (hijo), en su último mensaje en redes sociales sostuvo que rechazará a los “Cartistas” y a los “Tembiguai del Cartismo”, y lanzó duras críticas contra el titular saliente de la agrupación Hugo Fleitas.

“El PLRA camina hacia un pozo peligroso. Si cae en la trampa de las peleas internas y de los intereses personales, puede convertirse para siempre en un partido satélite del cartismo, recibiendo órdenes directamente desde un quincho por encima del bienestar del pueblo paraguayo”, dijo en alusión al espacio en el que Horacio Cartes, titular de la ANR, recibe a sus visitas en su residencia.

“En este momento, el silencio de nuestro partido frente a la desigualdad y las injusticias es un silencio cómplice, con los que roban y saquean a nuestro país. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar la conducción del partido. Unir al pueblo liberal por la única causa que está por encima de todo. Vencer en el 2028″, aseveró.

“Peña y Cartes te prometieron una vida mejor. Pero te pregunto, ¿vos estás mejor? ¿O son ellos los que están mejor? ¿O es Peña quien gasta en viajes por el mundo el dinero que podríamos utilizar en salud?“, cuestionó.

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Sostuvo que sus correligionarios no son sus enemigos, sino los que castigan al pueblo paraguayo con corrupción y nepotismo. Remarcó que, por ello, el PLRA debe ser la herramienta para combatir y solucionar el dolor del pueblo paraguayo.

“Un pueblo que hoy sobrevive sin salud digna, teniendo que trabajar en dos o tres trabajos lejos de casa, moviéndose en colectivos chatarra y rutas que matan a decenas de paraguayos todos los años”, sentenció.

Intendencias primero, dice el Nuevo Liberalismo

Por su parte, los mensajes de Alcides Riveros, candidato a presidir el PLRA por el Nuevo Liberalismo, se centran en “unidad”, ganar la mayor cantidad de intendencias en las elecciones municipales y prepararse para las elecciones generales en 2028. Este bloque es liderado por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, heredero político de Blas Llano.

“Un Partido Liberal fortalecido es una democracia fuerte. Un Partido Liberal débil es una democracia débil; por eso necesitamos la unidad del Partido Liberal Radical Auténtico”, afirmó el intendente saliente de Fernando de la Mora.

Sostuvo que busca ser presidente del PLRA para “ser primero y no para ser siempre segundo dentro de la República del Paraguay”. Dijo que primero buscará unir a la familia liberal , luego a la familia de la oposición paraguaya y después a toda la familia paraguaya “y todos juntos vamos a llegar a la Presidencia de la República del Paraguay en el 2028″, vaticinó.

Advirtió que un liberal puede ser presidente de la República, pero que un opositor jamás podrá llegar a ser presidente sin el apoyo del “glorioso” PLRA.

Dijo que de llegar a la presidencia del PLRA buscará que la agrupación recupere la “mística de ser ganador”; así como recuperar “la identidad y la línea pragmática” del partido.

Agregó que tras ser electo el 7 de junio, logrará la unidad y así ganarán la mayor cantidad de intendencias en las elecciones municipales del 4 de octubre. Dijo que ahí “vamos a empezar el camino a la victoria para llegar al palacio de los López”.

Actualmente el PLRA tiene menos de 75 intendencias de las 263 de todo el país.

Otros candidatos a presidir el PLRA son el senador liberocartista Dionisio Amarilla (Lista 100); el exsenador Alfredo Jaeggli (Lista 13); la abogada Marlene Orué (Lista 1); el médico Herminio Ruiz Díaz (Lista 21) y Abel Villalba (Lista 45).