ANR borra publicación sobre diplomado en manipulación de masas con modelo Nazi

“Durante la jornada se abordó el análisis de la propaganda política, tomando como referencia el modelo de Joseph Goebbels, a fin de comprender los mecanismos de construcción de mensajes, persuasión y su impacto en la opinión pública”, señalaba la publicación del perfil de Facebook del Partido Colorado.

“La clase permitió a los estudiantes reflexionar sobre el uso estratégico de la comunicación, la repetición de ideas y la influencia de los discursos en la sociedad, fortaleciendo una mirada crítica frente a estos fenómenos”, señalaba.

Se resumió así la última clase del Módulo I del Diplomado en Ciencias Políticas de la Academia Republicana de la ANR.

La actividad fue duramente cuestionada en diversas publicaciones especializadas y causó indignación entre los internautas, mientras que otros defendían la actividad para comprender de forma “crítica” el ascenso al poder del Partido Nazi en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial.

En la Cámara de Diputados la publicación fue duramente cuestionada por la opositora Johanna Ortega (PPS).

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Finalmente, la publicación fue borrada y las autoridades de la Dirección de Comunicaciones de la ANR no hicieron comentarios salvo remitir las preguntas al coordinador del diplomado Hugo Vera.

El Partido Colorado y el Partido Nazi

El periodista y escritor Edwin Britez también cuestionó duramente la publicación y recordó la afinidad de la ANR con el Partido Nazi.

“Como se sabe, en nuestro país, el gobierno del general Higinio Morínigo, (1940-1947) -quien entregó el poder al Partido Colorado- simpatizó abiertamente con las potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón) hasta que la presión internacional lo obligó a alinearse con los aliados hacia el final de la guerra”, recordó.

“Natalicio González, expresidente e intelectual colorado, fue también simpatizante de las ideas del nazismo. Guillermo Enciso Velloso, otro dirigente colorado alineado con las posturas nazis de la época”, rememoró.

Agregó que de hecho, en Paraguay se fundó el primer Partido Nazi fuera de Alemania, lo que influyó en las restricciones legales a la inmigración judía, en consonancia con la propaganda de Goebbels.

“No hay que olvidar tampoco que durante la dictadura de Stroessner (descendiente de alemanes), se acogió en el país a criminales nazis, entre ellos a nada menos que a Josef Mengele, quien obtuvo la ciudadanía paraguaya”, resaltó.