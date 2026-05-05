Elecciones municipales: Hacen simulacro oficial de transmisión de resultados

Siguiendo con el Cronograma Electoral estipulado para las elecciones municipales fijadas para el próximo 4 de octubre, pero cuyas elecciones internas simultáneas están marcadas para el 7 de junio próximo, se realizó el simulacro de la transmisión de resultados en instalaciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Las tareas estuvieron a cargo de los funcionarios designados a realizar el rol de operador del Centro de Escaneo y Transmisión (CTX), en el marco de las elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas.

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Entre las actividades desarrolladas hoy se procedió a la realización del escaneo de documentos y al envío de datos mediante el sistema TREP, dentro de altos estándares de seguridad, según informaron desde la Justicia Electoral.

Con este simulacro, se pudo confirmar que tanto la conectividad como la infraestructura logística y tecnológica respondieron de forma óptima, avalando la eficiencia en el procesamiento de los datos remitidos y recepcionados.

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Se tiene previsto realizar otro simulacro TREP previo a las elecciones internas simultáneas.

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El presidente del TSJE, Jorge Bogarín González, recorrió las instalaciones del Centro de Información y Monitoreo Electoral (CIME), dependiente de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), lugar donde se recepcionarán los datos provenientes de cada local de votación.