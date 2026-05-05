Hambre Cero: Soroka insiste en pasar la administración a las municipalidades

Hoy estaba prevista una reunión de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Lucha contra el Contrabando de la Cámara de Senadores, que preside el senador colorado Colym Soroka, para la que se convocó también al ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez; al ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme; al ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas y al presidente del Consejo de Gobernadores del Paraguay, César Sosa.

La reunión fue para analizar el estado del cumplimiento de la normativa vigente relativa al programa Hambre Cero en las escuelas, a fin de evaluar la aplicación de obligatoriedad de incorporar productos frutihortícolas e insumos provenientes de la agricultura familiar, para lo que se estableció un mínimo de 10% del valor total contratado por los proveedores adjudicados.

De acuerdo a un informe proveído durante la reunión por los técnicos del MAG, en dos años que está el programa operativo solo se llegó al 8,7%, no alcanzando ni siquiera el mínimo establecido por el propio gobierno, lo cual, para el senador Soroka, es un problema y se debería ajustar el programa para llegar aunque sea al 20% de cobertura por parte de la agricultura familiar.

“Que la administren los gobernadores, que se quede con ellos, no hay ningún problema. Yo retiro hoy mismo el proyecto, sin problema, pero que por lo menos que cumplan este año el 20%. Imaginate cómo nos pintan la cara de boludo, nos dicen, ‘le dan hasta el 10%’, imaginate un mínimo de 10% no cumplir, ¿pensás que van a cumplir 20%?, no les interesa”, cuestionó.

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Piden devolver “Hambre Cero” a municipios

Soroka presentó un proyecto de ley para que la administración del programa Hambre Cero vuelva a las municipalidades; sin embargo, esto fue cuestionado por el líder de la bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, quien rechazó el proyecto.

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Según Chase, el manejo de recursos por parte de gobernaciones deben ser evaluados por instituciones como la Contraloría General de la República y el Poder Ejecutivo, no por el Congreso.

Ante esto, Soroka criticó a su colega y correligionario, tratandolo de “incoherente”, porque dentro de la campaña electoral municipal, Chase recorre el país y conoce la realidad del interior.

“Él se va todo el día por el interior, por Guairá y eso debería conocer ya la problemática del interior, pero es tan cómodo para él, es más fácil ponerse bien con el Ejecutivo que decir la verdad. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué yo le puedo responder? Acá no hay que le responda al Ministerio de Agricultura, ¿cómo no llegó el programa al 10% mínimo que tenía que llegar en el interior? Con eso le respondo”, refirió.

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César Sosa hizo el vacío

Lamentó que César Sosa no acudiera a la reunión, ya que de haber participado, podría responder ante los cuestionamientos a las administraciones de las gobernaciones sobre el porqué no se llegó al 10% mínimo, tal y como lo establece el programa Hambre Cero.

“Hoy fue la primera reunión. Mira, ¿le vieron algún gobernador acá? Ninguno, ninguno vino, tienen que preguntarles a ellos porque no vienen a defenderse y queda demostrado otra vez. El año pasado ya le convocamos, como cuatro o cinco veces a ellos, no vienen acá, pero sí vienen a hacer lobby para que el proyecto no se toque la administración. Vienen y por ahí, por el costadito, por el ascensor de atrás, entran los perros”, criticó a los gobernadores.

Agregó que pidió una reunión con el presidente Santiago Peña para llevarle los datos.