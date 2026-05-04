Chase rechaza descentralizar Hambre Cero y cuestiona crear comisión por títulos falsos

El líder de la bancada cartista Natalicio Chase sostuvo que, si bien el proyecto aún no fue analizado en bancada, existe una postura preliminar contraria a modificar el esquema actual.

“En forma inicial no estamos de acuerdo, pero vamos a analizar después”, (sic) afirmó.

El legislador señaló que los cuestionamientos sobre el manejo de recursos por parte de gobernaciones deben ser evaluados por instituciones como la Contraloría General de la República y el Poder Ejecutivo, no por el Congreso.

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El proyecto plantea que los municipios administren los fondos de alimentación escolar, en medio de críticas hacia gobernadores por supuestas irregularidades.

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Chase reconoció que existen cuestionamientos, pero evitó emitir un juicio: “Hay muchos cuestionamientos, pero no somos nosotros los que tenemos que evaluarlos”.

No obstante, admitió que hay reclamos sobre la falta de compra de productos locales en algunos distritos, lo que afecta a la agricultura familiar.

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“Hay distritos en los que no se compra ni un tomate”, expresó, calificando como “atendible” ese punto, aunque sin apoyar un cambio estructural, incluso dijo que para fortalecer a la agricultura familiar campesina solo falta gestión de las gobernaciones.

Consultado sobre si la iniciativa podría tener un trasfondo político ante las próximas elecciones, el senador fue directo: “Los proyectos que se presentan en el Parlamento siempre tienen un componente político”.

También mencionó que el tema coincide con posturas del presidenciable colorado Arnoldo Wiens, aunque insistió en que el análisis formal aún está pendiente.

Comisión por títulos falsos: “sería más burocracia”

En otro momento, Chase se refirió a la propuesta de la senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC), para crear una comisión especial que investigue presuntos títulos falsos en el sector público; iniciativa que será considerada el miércoles.

Desde su perspectiva, no es necesario crear una nueva instancia. “Si vamos a crear una comisión por cada inquietud, vamos a tener más de 600 comisiones. Es una burocracia más del sistema”.

El legislador argumentó que la Comisión de Educación del Senado ya cuenta con atribuciones suficientes para llevar adelante ese tipo de investigaciones, incluyendo la convocatoria a autoridades.

Actuaron con Rivas, según Chase

Al ser consultado sobre las dudas sobre la legalidad de los títulos de grado del diputado Yamil Esgaib y de su hijo, el concejal de Asunción Nasser Esgaib. Ambos habrían obtenido sus títulos en tiempo récord, en menos de tres años, entre el 2010 y el 2013.

Chase mencionó que esos casos corresponden a la Cámara de Diputados y que en el Senado ya tomaron medidas administrativas al otorgar un permiso temporal al senador Hernán David Rivas (ANR, HC).

“Hasta tanto el senador Rivas no aclare su posición en la justicia (...) no va a formar parte de este Senado”, enfatizó.

Si bien no descartó totalmente la creación de la comisión investigadora, dejó en claro su escepticismo: “Puede ser creada, pero yo creo que es un estamento más”.