Latorre se niega a asumir la virtual dupla Alliana-Baruja

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, que ayer participó en la reunión del Comando de Honor Colorado en la vivienda de Horacio Cartes, afirmó que supuestamente no se habló de la chapa para el 2028 del precandidato de HC a presidente y actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana.

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“Fue una verdadera fiesta republicana, una celebración de la unidad del movimiento Honor Colorado con todos los miembros del comando nacional. Hicimos una reflexión sobre los proyectos venideros. Escuchamos la polka colorada, celebramos la amistad y la unidad”, señaló Latorre.

Según Latorre, no se abordó el tema de la chapa, sino que, al contrario, se estableció “con claridad que la absoluta prioridad y el enfoque en este momento están puestos en las elecciones municipales”.

La semana pasada, el presidente de la ANR, Horacio Cartes, le dio un guiño al otro candidato propuesto, el titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, afirmando que si bien le prohibieron decir su preferencia, quedaba claro cuál era.

También ayer, Alliana compartió una foto con Baruja, lo cual Latorre no tomó como un hecho consumado, puesto que alegó que esa misma noche, Alliana lo acompañó a hacer campaña por su candidato a intendente de Asunción, Camilo Pérez.

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“No se tocó el tema de la dupla, ni se mencionó en realidad como lo había dicho Cale (el exsenador Juan Carlos Galaverna)”.

Luego de que hace unas semanas se encendiera la interna en Honor Colorado, ante el presunto apresuramiento para designar a Baruja como dupla para el 2028 de Alliana, los diputados y gobernadores cartistas se unieron y pusieron en pie de guerra.

Ante esto, Alliana optó por anunciar que esperaría a que pasen las internas municipales para anunciar su posible Nº 2.

Además de Baruja, que es candidato de los senadores cartistas, los gobernadores proponen al presidente del Consejo de Gobernadores, César “Cesarito” Sosa y los 44 diputados a Latorre.