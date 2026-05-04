¿Futura dupla?: Alliana se muestra con Baruja en la residencia de Cartes

“¡Amena reunión del comando de Honor Colorado! Trabajamos en equipo y unidos al servicio del país", posteó el vicepresidente de la República y futuro presidenciable por el oficialismo, Pedro Alliana, en la red social X.

El segundo del Poder Ejecutivo posteó varias fotografías de la reunión del Comando de Honor Colorado (HC) en la residencia del expresidente, titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes.

El encuentro se llevó a cabo en la residencia del expresidente de la República (2013-2018) y jefe de HC en Asunción. Asistieron todos los integrantes de este grupo, incluido el presidente de la República, Santiago Peña.

La reunión se retoma tras la recuperación de Horacio Cartes luego de la intervención quirúrgica en el corazón a la que se sometió a finales de febrero. El líder de HC se recuperó satisfactoriamente y retornó a su actividad oficial, semanas atrás.

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Las imágenes pintan de cuerpo entero la interna cartista de cara a las elecciones generales 2028.

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En una de ellas, se observa al posible precandidato a vicepresidente de la República por HC, el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y senador con permiso, Juan Carlos Baruja. La semana pasada, el titular de la ANR, Horacio Cartes, hizo un guiño a Baruja para ser compañero de dupla de Alliana en el 2028.

También se observa en la reunión del Comando HC al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien mostró un rostro adusto. Todo indica que la suerte está echada.

En la fuerte interna en HC para el 2028 se vislumbró la lucha de Baruja y Latorre por la Vicepresidencia.

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El ministro del MUVH tiene el apoyo del grupo de senadores cartistas, con el titular de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, y el líder de la bancada cartista Natalicio Chase.

Por su parte, Latorre mostró el respaldo de la bancada de Honor Colorado en Diputados y de un grupo de seccionaleros de Capital.

Rezagado, el gobernador de Guairá, César Luis “Cesarito” Sosa, también reveló sus intenciones para la vicepresidencia. Un grupo de gobernadores colorados le dio su apoyo.

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Alliana pidió esperar

Ante el clima tenso generado por la indefinición de su próximo compañero en la chapa presidencial para el 2028, Pedro Alliana anunció que luego de las internas municipales previstas para el 7 de junio próximo, anunciará el precandidato a vicepresidente de la República por HC. Al parecer el líder de este sector interno de la ANR, Horacio Cartes, ya levantó el pulgar a favor de Baruja.