Oposición impulsará pérdida de investidura de Erico Galeano tras condena por lavado

El senador Eduardo Nakayama confirmó que la bancada opositora analizará impulsar nuevamente pérdida de investidura de Erico Galeano, quien fue declarado culpable y condenado a 13 años de cárcel por los hechos punibles de lavado de activos y asociación criminal, como derivación de la causa A Ultranza Py.

“Para mí correspondía desde hace tiempo. Cuando nosotros nos hemos formado una cierta convicción de que el senador Erico Galeano estaba relacionado al crimen organizado, a operaciones de lavado de dinero, ya era suficiente motivo para proceder a la pérdida de investigación”, apuntó el legislador.

Expresó que cuando se definió la primera condena, en primera instancia, ya tuvieron suficientes elementos para verificar que la acusación fiscal era bastante sólida en sus argumentos, en sus pruebas, lo cual se confirma con la sentencia alzada.

Ante la consulta de si puede seguir siendo senador con permiso, sostuvo que ese permiso es irregular e inconstitucional. “La Constitución Nacional habla claramente que solamente puede ser otorgado permiso a los legisladores para poder ocupar un cargo ministerial en el gabinete del Ejecutivo o para ocupar un cargo como diplomático o embajador”.

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Sobre impulsar la pérdida de investidura, mencionó que para ello se necesita hablar con los distintos colegas, tanto de la bancada opositora, como también de la disidencia colorada, para conocer su postura.

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En un momento, Nakayama recoró que este gobierno está alineado al de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. “Hemos firmado sendos acuerdos con el gobierno del presidente Donald Trump, convencido de que hay que atacar a los grupos criminales desde México hasta la Tierra del Fuego”.

Seguido agregó: “No se puede dar un mensaje de alianza estratégica, hemisférica, de seguridad y de combate al crimen organizado si es que se tiene este tipo de actitudes, de blindaje a quienes son considerados amigos”.

“Si hay una conexión con el crimen organizado, no se puede negar que pudo haber una influencia para que Ericko Galeano sea senador, incluso para que haya sido antes diputado. Pero por lo menos para este periodo, podemos decir que pudo haber habido dinero narco en la campaña de Erico Galeano”, concluyó Nakayama.