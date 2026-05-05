Permanencia de Erico Galeano en el Senado “golpea la imagen del Congreso”

Un Tribunal de Apelación confirmó la condena del senador colorado Erico Galeano Segovia a 13 años de cárcel, por lavado de activos y asociación criminal. El procesado abierto al legislador es una derivación de la causa iniciada a partir del megaprocedimiento contra el narcotráfico A Ultranza Py.

Ante esta situación, el diputado Alejandro Aguilera fue consultado si un senador condenado debe seguir en el senado, a lo que respondió que eso no le parece bien, pero que la decisión la debe tomar el senado.

“Obviamente golpea la imagen del Congreso. Pero vuelvo a reiterar, es una decisión que tiene que tomar el Senado. Si me preguntan a mí, no tendría más que ser parlamentario”, sostuvo el legislador.

Algunos disidentes manifestaron que se le debía suspender la afiliación hasta que quede firme y ejecutoria la sentencia. Con relación a esto, Aguilarea expresó que es algo que va a tener que tratar el Tribunal de Conducta del partido.

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“Que presenten (disidentes) una denuncia ante el Tribunal de Conducta y, bueno, que ellos se expidan”, señaló.

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Al ser consultado sobre si existen elementos para que el Tribunal intevenga, indicó que si hay una denuncia, sí. “Hace falta eso. Si la disidencia quiere presentarlo, me imagino que ellos van a estar tratando, porque de oficio no pueden. Pero reitero que esa es una decisión del senado”.