Piden a funcionarios estar presentes durante recorrido de Camilo Pérez, denuncia Villalba

“Otra mentira más de Camilo Pérez”. Con esta frase comienza el posteo de Juan Villalba a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter) en un descargo contra su circunstancial rival político, el precandidato de Honor Colorado a la Intendencia de Asunción.

Según lo denunciado por Villalba, quien actualmente integra el equipo de campaña de Arnaldo Samaniego, Pérez miente al decir que recorre las instituciones municipales en horario de trabajo y, como prueba de ello, adjuntó un flyer de la campaña del candidato cartista y la captura de un supuesto mensaje donde se insta a funcionarios a estar presentes en la actividad.

Otra mentira más de Camilo Perez!

Dice que recorre las instituciones municipales fuera de horario de trabajo...y que tampoco se les presiona a que acudan a sus eventos.

He aquí la prueba del horario de visitas, con la "tacita" obligación de estar presentes los funcionarios para… pic.twitter.com/BJg63hNDFz — Juan Villalba (@juanvillalbapy) May 6, 2026

“El jefe Oscar Astigarraga me pidió que les informe que el candidato Camilo va a estar en el centro 8 el viernes. Me pidió que podamos estar ese día”, se lee en el mensaje expuesto por el exdirector de la Policía Municipal de Tránsito en su red social.

Según la “agenda de visitas” de Camilo Pérez y publicada por Juan Villalba, el candidato de HC tiene previsto para este viernes 8 visitar primeramente el Centro Municipal N° 2 a las 8:00; el Centro Municipal N° 8 a las 9:15 y, finalmente, el Jardín Botánico a las 10:30.

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Proselitismo en sedes municipales

La semana pasada, el precandidato a intendente de Asunción por Honor Colorado, Camilo Pérez, exhibió el privilegio de ser postulante del oficialismo para hacer proselitismo en la sede de la Municipalidad capitalina, el cuartel de la PMT, la Terminal de Ómnibus, el Policlínico Municipal, el Mercado de Abasto y el Mercado 4.

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En la sede de la PMT, Pérez recorrió las dependencias y hasta fue recibido “con honores” por los funcionarios. En las imágenes divulgadas se observa a agentes de tránsito alineados y recibiéndolo como si ya fuera el intendente electo de Asunción.