Jubilación VIP: Senado mantiene privilegios con leves modificaciones

La Cámara de Senadores aprobó hoy la mayor parte de la reforma de la Caja Parlamentaria en la versión con media sanción de la Cámara de Diputados, la cual eleva irrisoriamente el aporte de los legisladores del 22% al 24% sobre la dieta mensual y los gastos de representación.

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El pleno de la Cámara Alta mantuvo la versión en que la jubilación ordinaria fuera fijada para los 60 años de edad y 180 meses de aporte (15 años) y una tasa de sustitución del 80%. Cobrarán G. 30.320.000 al mes.

Pero para la jubilación extraordinaria, el Senado modificó la versión de Diputados (55 años, ver el cuadro comparativo más abajo) y también estableció un requisito de 60 años, con 120 meses de aporte (10 años) y una tasa de sustitución del 60%, es decir G. 22.740.000 al mes.

Esto contrasta con un empleado normal en el sector privado que obtiene su jubilación de IPS a los 60 años de edad con 25 años de aportes (100% del haber) o a los 55 años de edad con 30 años de aporte (80% del haber).

En el régimen anterior de la Caja Parlamentaria la jubilación se obtenía desde los 55 años. La versión de Diputados planteaba que la ordinaria se obtenga a los 60 años y la extraordinaria a los 55 años. De esta manera el Senado elevó la edad mínima en ambos casos.

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Los legisladores destacaron que se elimina el aporte estatal que cada año calzaba el presupuesto de la privilegiada Jubilación VIP.

Modificaciones

Entre las modificaciones introducidas al proyecto por el Senado se suprimió la autorización a la Comisión Administradora de la Caja Parlamentaria para el descuento de cheques diferidos.

Otra modificación apunta a que el afiliado tendrá derecho a la restitución del 95% de sus aportes en un pago único. Asimismo, deberá cancelar previamente cualquier deuda pendiente con la Caja.

Otro cambio fue establecer que en caso de desvinculación del funcionario con deudas con la Caja, la indemnización correspondiente quedará retenida hasta la cancelación total de la deuda.