Presidente de Aneaes sostiene que Hernán Rivas no es abogado: “Nadie cree eso”

Mientras desde el cartismo algunos insisten en defender a Hernán Rivas y el propio presidente opta por callar al respecto, desde el eslabón más alto de la educación superior confirman que no hay dudas de que su título sería falso.

José Duarte, presidente de la Aneaes, fue consultado respecto a si cree que Rivas es abogado y su respuesta fue contundente: “No, nadie cree eso en Paraguay. Yo no me voy a apartar jamás del sentir de la gente”.

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Cero tolerancia ciudadana

Así también, dijo que la ciudadanía ya no puede aceptar que se sigan registrando titulaciones falsas y eso se ve en las calles. “Conozco el proceso —desde lejos, no tuve participación—, y casos como los de este señor y otros constituyen estafas colectivas que el Paraguay no puede tolerar más, porque hay una generación que se está esforzando y ve esto como una ofensa inaceptable”, dijo Duarte en contacto con radio Monumental.

Finalmente, también advirtió a la clase política de que apoyar a Rivas o a otro profesional con título falso tendrá tarde o temprano consecuencias.

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“Y los partidos políticos que toleren esto, sea mi partido u otros, no tienen futuro en un Paraguay que tiene una clase media que demanda justicia, demanda respeto al mérito y reconocimiento al esfuerzo”, sentenció.