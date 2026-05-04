Peña nuevamente evita opinar sobre presunto título falso de Hernán Rivas

El presidente de la República, Santiago Peña, fue consultado hoy sobre el caso de presunto título falso de abogado que salpica al senador cartista Hernán David Rivas Román, beneficiado con un permiso inconstitucional en la Cámara Alta, a finales de abril pasado.

Actualmente, el caso judicial está en manos de la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre si da curso o rechaza el recurso extraordinario de casación que solicitó la Fiscalía. Es decir, que se revoque el sobreseimiento definitivo que resolvió un tribunal de apelación semanas atrás.

“Acá esto es parte del propio proceso electoral, podemos retrotraernos al 2023 de vuelta, ¿verdad? Los legisladores que entraron por el movimiento de Paraguayo Cubas, por ejemplo. ¿O sea, nosotros vamos a cambiar las reglas de juego, los mecanismos de selección, vamos a volver a la época de los romanos donde no todos los ciudadanos podían votar?“, expresó Santiago Peña esta mañana en una visita a la sede de la 780 AM, con motivo de su 50° aniversario.

Peña se dirigió principalmente a la exsenadora independiente Kattya González, integrante del staff periodístico de dicho medio de comunicación. La exlegisladora fue expulsada de la Cámara Alta en un cuestionado proceso exprés de pérdida de investidura en febrero de 2024.

Peña evitó en todo momento emitir juicios de valor sobre el caso Rivas. Señaló que “son discusiones porque al final del día estas son las reglas del juego democrático”.

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“Acá estamos hablando, y vos (Kattya González) me estás obligando a mí la responsabilidad de dos poderes del Estado que no necesariamente son el Poder Ejecutivo. Esto implica una elección que hicieron los legisladores para elegir a su representante (en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados), porque tanto el Senado, como la Cámara de Diputados, eligen a su representante en los extrapoderes, en los organismos de extrapoderes, y después me estás pidiendo que yo le juzgue una responsabilidad excluyente que tiene la Corte Suprema de Justicia como administradora de la Justicia”, manifestó el titular del Poder Ejecutivo.

Peña rechazó que se le indique juzgar el sistema electoral o “el criterio de un estamento eminentemente político“. Seguidamente, el presidente dijo que Kattya González fue electa, diputada y senadora”, pero no por su título universitario".

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Peña señaló además que el voto directo fue una propuesta de la oposición, “con el argumento que sería más democrático el voto”. “Y con ese voto, el voto directo y desbloqueado, el Partido Colorado sacó la mayor diferencia en la historia de la democracia, que es la que le permitió, entre paréntesis, tener esta mayoría no solamente en diputados, sino también en el Senado”, remarcó.

Finalmente, Peña aseveró: “Acá la pregunta es, ahora, ¿estas reglas de juego no me favorecen? Vamos a cambiarlas. Y yo le puedo asegurar, ¿verdad?, que si hay alguien, o si hay alguna institución que ha entendido las reglas de juego, ha sido el Partido Colorado, que ha jugado con las reglas".

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Se lava las manos

No es la primera vez que Santiago Peña se desentiende del proceso a Hernán Rivas. En su momento, incluso manifestó que no le da “ni un poco de vergüenza” el caso.

Semanas atrás, el jefe de Estado, una vez más se desmarcó del tema. Afirmó que se trata de una discusión judicial y no de carácter administrativo, aunque destacó que en dos instancias la Justicia determinó que no se cumplen las condiciones. “Nosotros entendemos que hay una situación política y mediática”, sostuvo.