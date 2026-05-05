Aneaes alerta sobre 100.000 títulos universitarios sin acreditación en Paraguay

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) lanza unos datos alarmantes sobre la inmensa cantidad de títulos universitarios que son emitidos por carreras no acreditadas en Paraguay.

Solo considerando los últimos tres años - 2023 al 2025-, fueron expedidos casi 100.000 títulos universitarios sin certificación de calidad, proveídos por carreras que no están acreditadas por la Agencia. Precisamente, son 99.784 los cartones de ofertas de grado sin el sello de calidad.

En total, fueron expedidos 164.135 títulos de educación superior en este período de tiempo, de los cuales apenas 64.351 cuentan con acreditación, es decir, el 39% del total. En contrapartida, el 61% no tiene certificación de la Agencia.

Los datos fueron proveídos por Carla Fernández, gerente de Proyectos de la Aneaes. La especialista es PHD en Psicología Cognitiva por la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos.

¿Cuántos Hernán Rivas existen en Paraguay?

La Aneaes habla de “títulos vacíos” al referirse a los grados que no cuentan con acreditación en el territorio nacional. Estas certificaciones garantizan calidad de la educación superior, infraestructura mínima en las sedes y plantel docente cualificado.

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“Mi preocupación es que lo de Hernán Rivas puede ser más común de lo que parece. Nos concentramos en un caso, pero cuántos más debe haber y no solo en Derecho, sin intervención propia del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y con aseguramiento de la calidad de la Aneaes”, afirma la gerente de Proyectos Carla Fernández.

Hernán Rivas había sido acusado y su causa fue elevada a juicio oral por el Ministerio Público, en el marco de una investigación sobre la presunta tenencia de un título universitario falso de abogado.

Si bien fue sobreseído de la causa, la Fiscalía abrió una nueva causa penal el 20 de abril, tras una denuncia de legisladores por la presunta comisión del hecho punible de producción mediata de documento público de contenido falso.

Las carreras con títulos de grado con menos acreditaciones

Según la investigación de la Agencia, la carrera de profesorado para el primer y segundo ciclo de la Escolar Básica, tiene 9.469 títulos expedidos del 2023 al 2025, de los cuales ninguno tiene el sello de calidad, es decir, el 100%. Esto es, son institutos autorizados por el Cones, que no pasaron por Aneaes.

Le sigue lo relacionado a Farmacia con 4.420 títulos sin acreditaciones, lo que representa al 98%, ya que apenas 89 títulos son de carreras que fueron acreditadas por la Aneaes.

En tercer lugar, está la carrera de Ciencias de la Educación, que tiene 4.348 títulos de grado sin acreditar y 1.836 cartones que sí tienen la certificación. Luego aparece nuevamente una carrera de Educación Escolar Básica, con el 100% de títulos sin acreditaciones (100%).

Las carreras de educación provienen en su gran mayoría de Institutos de Formación Docente (IFD), que dependen directamente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). En educación, también cabe recordar que hay al menos tres IFD ligados al ex senador Orlando Arévalo y a su esposa, la concejala de Lambaré Carolina González, ambos del Partido Colorado.

La situación de las carreras de Derecho y Medicina

El foco de las acreditaciones está actualmente en las carreras de Derecho y de Medicina. En el caso de Derecho, del 2023 al 2025, un 87% de los títulos de grado expedidos son de carreras acreditadas.

No obstante, en dos años creció la cantidad de títulos expedidos de carreras sin acreditación. En el 2024, fueron emitidos 442 títulos de Derecho de sedes no acreditadas, mientras que en el 2025, la cifra aumentó a 468.

Algo similar, pero más grave ocurre con Ciencias Médicas en los últimos tres años. El 12,7% de títulos de grado en Medicina son de carreras no acreditadas.

Sin embargo, en el 2023, se dieron 398 títulos médicos de ofertas sin acreditar, mientras que el número de cartones ascendió a 923 en el 2024 y el año pasado, nuevamente tuvo una leve suba con 929 no acreditadas.

El Cones y el MEC, en la mira

Desde la Aneaes, instan al Cones, presidido por el ministro de Educación, Luis Ramírez, a reforzar las medidas de regulación para evitar que más egresados obtengan títulos de carreras no acreditadas.

“Es muy importante que el Cones tome las medidas pertinentes, ya que tiene la potestad para eso. Nuestro país no puede continuar su desarrollo con carreras universitarias que no tienen la certificación de calidad garantizada, que es la acreditación”, manifestó Carla Fernández, la gerente de Proyectos de la Agencia.

Igualmente, el MEC tiene responsabilidad por los IFD, que dependen directamente de su control, sean públicos o de gestión privada, indicó.

Todas las carreras sin acreditación desde donde se expidieron títulos, cuentan con habilitación del Cones.