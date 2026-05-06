“Puentazo”: senadores adelantan sesión en vísperas de feriado doble

En pocos minutos, la Cámara de Senadores aprobó adelantar su sesión ordinaria prevista para el miércoles y concentrar toda la agenda legislativa el día martes, configurando así un “puentazo” en la semana marcada por los feriados del 14 y 15 de mayo, en conmemoración de la Independencia Nacional.

El cambio se dio prácticamente en segundos, después de que el pleno revocara la resolución que había concedido permiso al senador Erico Galeano, condenado en segunda instancia.

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Pérdida de investidura

En ese contexto, se resolvió convocar a una sesión extraordinaria el martes para analizar específicamente la situación del legislador.

Acto seguido, el líder de la bancada cartista, Natalicio Chase (ANR-HC), solicitó dejar sin efecto la sesión ordinaria del miércoles y unificar toda la agenda legislativa en la jornada del martes. La propuesta fue aprobada por unanimidad de los senadores presentes, sin debate.

Con esta decisión, los legisladores tendrán libre desde el miércoles hasta el fin de semana, aprovechando el feriado largo.