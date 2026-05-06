Política
06 de mayo de 2026 a la - 16:20

Titular de la ANDE niega tarifazo, culpa al calor y promete no alzar tarifa a los usuarios

Técnico de la ANDE realizando tareas en un medidor. El titular de la ANDE negó ante diputados que haya "tarifazo", alegando que errores en lectura son mínimos.
Técnico de la ANDE realizando tareas en un medidor. El titular de la ANDE negó ante diputados que haya "tarifazo", alegando que errores en lectura son mínimos.Gentileza

El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa concurrió esta mañana ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre las denuncias de facturazo que reportan varios usuarios, los cuales negó y atribuyó los elevados montos a periodos habituales de calor. Señaló que supuestamente el gobierno no prevé ajustes de tarifa para el 95% de sus usuarios que son los residenciales.

Por ABC Color

El presidente de la ANDE, Félix Sosa fue invitado esta mañana a participar de la reunión de mesa directiva de Diputados para que responda a cuestionamientos de los diputados y denuncias de usuarios, que reportan un aumento del doble o triple en el monto de sus facturas del servicio de energía eléctrica de manera imprevista.

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En ningún momento hubo sobrefacturación, lo que hubo fue un aumento en época de verano debido al tema del aire acondicionado. Para el efecto nosotros tenemos canales digitales para poder reclamar, la gente puede realizar su reclamo correspondiente”, afirmó Sosa.

Esto, pese a que particularmente este año, si bien fue intenso como de costumbre, también se reportaron varios días de clima más templado que de costumbre, lo cual está científicamente comprobado por la Dirección Nacional de Meteorología, que certifica que las temperaturas máximas y mínimas en el primer semestre del año fueron entre 25º C y 28º C.

Gráfico informativo sobre anomalías de temperatura media en diversas ciudades de Paraguay durante enero a marzo de 2026.
La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil reporta temperaturas en varias localidades de nuestro país en el primer trimestre del año.

“En realidad, en Paraguay, debido al intenso calor en promedio, la demanda de energía eléctrica en época de verano sube en un 40% con relación al invierno debido a la utilización del aire acondicionado. Y ese es el motivo por el cual ocurre un aumento ”, insistió el titular de la ANDE.

El mismo también alegó que supuestamente su sistema de lectura de medidores tiene un margen mínimo de error y dicho mecanismo no permite sobrefacturar ni subfacturar.

“El 100% de los medidores se realiza lectura, lógicamente puede existir algunos pequeños errores, pero nosotros tenemos un indicador de calidad de lectura en Asunción y el área metropolitana, en el cual llegamos al 98% de calidad de lectura. El 2% puede existir errores por varios motivos, pero en ningún momento la ANDE puede cobrar más ni menos de lo que registra el medidor”, insistió Sosa, negando las denuncias generalizadas sobre todo en redes sociales.

Al ser consultado sobre la posibilidad de una subida de la tarifa a los usuarios de pequeño y mediano consumo dijo que “por en cuanto no” tiene previstas subas.

Al ser insistido respecto a cuánto tiempo se refiere con su “por en cuanto no”, respondió: “Cuando se empiece a aplicar gradualmente la tarifa técnica, sí o sí, se va a empezar por los grandes clientes, y el proyecto que tenemos - y reitero - en ningún momento existe una decisión política del gobierno al respecto de que se va a tocar la tarifa al 95% del grupo de menor consumo", sostuvo.

No obstante, insistió que están haciendo los cálculos para aplicar la tarifa técnica que tanto insisten en que será obligatoria aplicar, recordando que el precio actual de la energía no se ajusta a los parámetros reales que deberían aplicarse para implementar los proyectos de inversión que requiere la ANDE.

Félix Sosa y otros cinco hombres sentados alrededor de una mesa, con documentos y banderas de Paraguay al fondo, en un ambiente formal.
El titular de la ANDE, Félix Sosa se reunió esta mañana con miembros de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.