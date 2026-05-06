Titular de la ANDE niega tarifazo, culpa al calor y promete no alzar tarifa a los usuarios

El presidente de la ANDE, Félix Sosa fue invitado esta mañana a participar de la reunión de mesa directiva de Diputados para que responda a cuestionamientos de los diputados y denuncias de usuarios, que reportan un aumento del doble o triple en el monto de sus facturas del servicio de energía eléctrica de manera imprevista.

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“En ningún momento hubo sobrefacturación, lo que hubo fue un aumento en época de verano debido al tema del aire acondicionado. Para el efecto nosotros tenemos canales digitales para poder reclamar, la gente puede realizar su reclamo correspondiente”, afirmó Sosa.

Esto, pese a que particularmente este año, si bien fue intenso como de costumbre, también se reportaron varios días de clima más templado que de costumbre, lo cual está científicamente comprobado por la Dirección Nacional de Meteorología, que certifica que las temperaturas máximas y mínimas en el primer semestre del año fueron entre 25º C y 28º C.

“En realidad, en Paraguay, debido al intenso calor en promedio, la demanda de energía eléctrica en época de verano sube en un 40% con relación al invierno debido a la utilización del aire acondicionado. Y ese es el motivo por el cual ocurre un aumento ”, insistió el titular de la ANDE.

El mismo también alegó que supuestamente su sistema de lectura de medidores tiene un margen mínimo de error y dicho mecanismo no permite sobrefacturar ni subfacturar.

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“El 100% de los medidores se realiza lectura, lógicamente puede existir algunos pequeños errores, pero nosotros tenemos un indicador de calidad de lectura en Asunción y el área metropolitana, en el cual llegamos al 98% de calidad de lectura. El 2% puede existir errores por varios motivos, pero en ningún momento la ANDE puede cobrar más ni menos de lo que registra el medidor”, insistió Sosa, negando las denuncias generalizadas sobre todo en redes sociales.

Al ser consultado sobre la posibilidad de una subida de la tarifa a los usuarios de pequeño y mediano consumo dijo que “por en cuanto no” tiene previstas subas.

Al ser insistido respecto a cuánto tiempo se refiere con su “por en cuanto no”, respondió: “Cuando se empiece a aplicar gradualmente la tarifa técnica, sí o sí, se va a empezar por los grandes clientes, y el proyecto que tenemos - y reitero - en ningún momento existe una decisión política del gobierno al respecto de que se va a tocar la tarifa al 95% del grupo de menor consumo", sostuvo.

No obstante, insistió que están haciendo los cálculos para aplicar la tarifa técnica que tanto insisten en que será obligatoria aplicar, recordando que el precio actual de la energía no se ajusta a los parámetros reales que deberían aplicarse para implementar los proyectos de inversión que requiere la ANDE.