“Un gran susu’a” en el Senado: piden expulsar a Hernán Rivas junto con Erico Galeano

Tras el anuncio del movimiento Honor Colorado de retirar el respaldo político al senador Erico Galeano, condenado a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal, desde la oposición exigen que las sanciones se apliquen de igual forma a otros casos cuestionados.

La senadora Esperanza Martínez (FG) señaló que la situación de Galeano no admite discusión, dado que la Constitución Nacional lo inhabilita para ejercer el cargo tras recibir una condena firme.

Según explicó, el proceso ya está en marcha: hoy se revoca su permiso y en la próxima sesión se trataría su pérdida de investidura, a menos que el legislador presente su renuncia anticipada.

Sin embargo, para Martínez, el caso de Galeano no es el único de un esquema de impunidad que salpica al Poder Legislativo.

Lea más: Con el aval cartista, el Senado revocará el inconstitucional permiso a Erico antes de su salida

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Un gran susu’a”: pide destitución de Hernán Rivas

La legisladora del Frente Guasu solicitó que Hernán Rivas también sea removido de su banca. Rivas enfrenta actualmente una causa penal por la presunta falsificación de su título de abogado, documento que le permitió incluso presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Martínez utilizó una analogía médica para describir el contexto en el Senado.

“Tenemos que incluir a Rivas, no podemos seguir en este plan de impunidad y actuar de a puchitos, a medida que las cosas explotan. Esto es como un gran susu’a (forúnculo), como una bolsa de pus que está saltando y nos salpica a todos por la cara. Eso quirúrgicamente se erradica: se hace un toilette, se saca todo eso, un poco de antibióticos y se hace una curación”, dijo.

Lea más: Permiso a Erico es “inconstitucional” y HC sienta un “precedente nefasto” de presión indirecta a la justicia

Consultada sobre si incluir a Rivas en el debate podría entorpecer la salida de Galeano, la senadora descartó que esta estrategia tenga un impacto negativo. Según Martínez, no existen dudas sobre la falsedad del título de Rivas y considera que ambos casos representan una afrenta a la institucionalidad.