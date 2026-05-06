Con el aval cartista, el Senado revocará el inconstitucional permiso a Erico antes de su salida

Las declaraciones del presidente Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) se dieron tras una reunión de la bancada de Honor Colorado con legisladores de otros sectores.

“La decisión es lo que preanunciamos. Si el colega presenta su renuncia en este lapso, se activará otro mecanismo; de lo contrario, avanzaremos institucionalmente”, señaló Núñez.

El titular del Senado explicó que varios legisladores de distintas bancadas presentarán este mismo día un proyecto de resolución para dejar sin efecto el permiso otorgado.

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“Primero se va a proceder a la parte legislativa, a la técnica legislativa: anular el permiso concedido. Posteriormente se evaluarán los siguientes pasos”, indicó.

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Consultado sobre si aguardarán la renuncia de Erico Galeano antes de avanzar, Núñez fue claro: “La renuncia es una cuestión personal. Se le planteó a través de un vicelíder de bancada, pero no tuvimos retorno. No hay una cuestión de esperar”.

En ese sentido, adelantó que, una vez revocado el permiso, el Senado convocará a una sesión extraordinaria el próximo martes -adelantando incluso la ordinaria del miércoles por el feriado del jueves 14 y viernes 15-, donde podría tratarse la pérdida de investidura. “Ese mismo día podría darse su expulsión”, afirmó.

Cartistas y aliados concedieron el permiso inconstitucional

El 11 de marzo pasado, una mayoría de senadores, impulsada por el cartismo y acompañada por legisladores de otros sectores, aprobó conceder un permiso “sine die” a Galeano, quien fue condenado a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal.

El procedimiento fue cuestionado por su inconstitucionalidad, ya que la Constitución Nacional no contempla permisos de este tipo para legisladores que buscan aguardar la revisión de una sentencia judicial.

La Carta Magna solo prevé permisos en casos específicos, principalmente cuando un parlamentario debe asumir otro cargo público.

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Sobre versiones de una eventual renuncia, Núñez señaló que, hasta el momento, no existe comunicación formal. “Lo que maneja la bancada es que no presentó renuncia hasta ahora”, sostuvo.

De concretarse la anulación del permiso, Galeano quedaría nuevamente en funciones formales, habilitando así el tratamiento inmediato de su pérdida de investidura en el pleno del Senado.