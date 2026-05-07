“Camilo es sinónimo de estafa electoral”, afirma Wiens

“Camilo Pérez es sinónimo de la gran estafa electoral, se presenta como el cambio. Nada más parecido a Nenecho (Rodríguez) que Camilo Pérez. Camilo Pérez es lo mismo que Santiago Peña, es lo mismo que Pedro Alliana, es lo mismo que Nenecho”.

Así manifestó el precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, al medio digital Delpi News. En el espacio fue consultado sobre el precandidato a intendente de Asunción por Honor Colorado, Camilo Pérez.

Las internas municipales se prevén el domingo 7 de junio. Las elecciones municipales están previstas para el 4 de octubre próximo.

Wiens dijo que el actual titular del Comité Olímpico Paraguayo (COP) “está dentro de ese mismo envase”, al aludir al presidente de la República, Santiago Peña; al vicepresidente de la República y futuro presidenciable, Pedro Alliana; y al acusado exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien está procesado por el caso “detergentes de oro”.

Nenecho se vio obligado a renunciar tras el lapidario informe final de intervención de la Municipalidad a cargo de Carlos Pereira, a mediados del año pasado, que detectó presuntas irregularidades. La dimisión del entonces jefe comunal cartista fue porque Honor Colorado en la Cámara de Diputados le soltó la mano.

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Asumió en su reemplazo el entonces concejal Luis Bello, quien integra el equipo de Camilo Pérez, con miras a las internas municipales.

“Es del mismo equipo”

Wiens cuestionó el perfil de Camilo Pérez. Dijo que se trata del “mismo equipo aunque lo presenten como una cara de novato e inocente”.

“No tiene nada de inocente, no tiene nada. Por eso yo estoy luchando por el cambio real en Asunción. Hay que redoblar la apuesta por la transparencia y por la gestión y cortar todo ese vínculo de corrupción que hoy adorna lamentablemente para colmo la Municipalidad de Asunción”, expresó el presidenciable por Colorado Añetete.

El exsenador y exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), señaló que “el verdadero cambio desde el Partido Colorado en Asunción ”se llama Arnaldo Samaniego".

El senador Arnaldo Samaniego es precandidato a intendente de Asunción por la disidencia colorada.