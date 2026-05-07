De cara a su centenario, el Partido Comunista Paraguayo organiza su décimo congreso

Voceros de la agrupación anunciaron que el décimo Congreso del Partido Comunista Paraguayo se realizará los días 8, 9 y 10 de mayo, fechas en las que delegados de las diferentes regionales y organismos de base del PCP se reunirán.

Lea más: Marcha en Asunción contra la captura de Maduro

Concluirán así el proceso de debates iniciado meses atrás, “con el firme objetivo de apuntalar la organización política revolucionaria de las y los trabajadores en la lucha por el socialismo-comunismo”, señala la invitación. El lema de este X Congreso es “Un partido que no se rinde y se organiza para la revolución socialista”.

En estas elecciones municipales, el Partido Comunista Paraguayo solo tiene candidatos a concejales en Asunción. La lista de 16 candidatos es encabezada por María Teresa Denis de Acosta y el secretario general de la agrupación Najeeb Amado, es candidato suplente. La Junta Municipal de Asunción tiene 24 escaños, por lo que el PCP formaría alianza con otras fuerzas de izquierda.

La última participación electoral del PCP fue integrar la lista de Senadores del Frente Guasu en 2023 en que su secretario general, Najeeb Amado quedó en quinto lugar con 4.154 votos preferenciales. En enero último el dirigente encabezó una marcha de repudio a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. En diciembre de 2024 Amado viajó a China continental al Foro de Partidos Comunistas.

Elecciones e historia

En su invitación al evento, el PCP destaca que según datos oficiales, la tradicional organización política fue la más duramente perseguida por la tiranía militar fascista de Stroessner. Agregan que en mayo de 2012, recuperó su personería legal, y actualmente se prepara para participar en las Elecciones Municipales 2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Partido Comunista Paraguayo participó de foro en China

El acto de apertura de su congreso se realizará en Asunción, el viernes 8 de mayo desde las 19:00 en Estrella 977 entre Colón y Montevideo.

Agregan que el X Congreso Nacional se realizará en el marco de los preparativos para el Centenario de fundación del PCP, una de las cuatro nucleaciones políticas tradicionales del país; y del desarrollo del proceso electoral de cara a las Elecciones Municipales previstas para el 4 de octubre del presente año.

Del acto de apertura participarán delegadas y delegados de todas las organizaciones de base del PCP, invitados de organizaciones sociales, políticas e instituciones del país, y se presentarán los saludos de organizaciones internacionales afines.

Los oradores del evento serán el actual Secretario General del Comité Central, Najeeb Amado, y la dirigenta barrial María Denis, actual pre-candidata a la Junta Municipal de Asunción por el PCP. En la apertura, además tendrá lugar la interpretación de la Canción a Flores, a cargo de Néstor Amarilla Ojeda.

Durante su Congreso Nacional, los comunistas de Paraguay realizarán una revisión crítica de una década de reajuste organizativo, político e ideológico, que se inició luego del VIII Congreso Nacional desarrollado en febrero de 2016. También concluirán el proceso de estudio y revisión de 110 Tesis políticas cuyo proceso de discusión fue desarrollado en todos los organismos de base desde finales de 2025.

En su tercera jornada, las y los congresistas del PCP debatirán su plataforma de lucha para el próximo quinquenio, un periodo durante el cual se cumplirán los 100 años de la organización, y por último, renovarán su Comité Central.