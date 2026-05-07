Diputados cartistas apuntan contra ministros por suspensión de desfile militar

Uno de los vicelíderes de la bancada de HC en Cámara Baja, Alejandro Aguilera “rechazó categóricamente” la decisión de eliminar el desfile y acusó a “ideologías” externas de esta iniciativa, pero evitando pegarle al verdadero responsable, que es el presidente de la República, Santiago Peña, como cabeza del Ejecutivo.

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Atribuyó la decisión de la suspensión a visiones “ideológicas” externas y, en su caso particular responsabilizó a la titular de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), Adriana Ortiz Semidei.

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“Las fiestas patrias se defienden, no se cancelan”, señaló Aguilera, a la vez de rechazar de “manera categórica la postura de la ministra de Cultura” sobre la suspensión.

Aguilera sostuvo que eliminar esta “tradición sería una falta de respeto a nuestra memoria histórica, a las FFAA y a miles de paraguayos que viven estas celebraciones con orgullo nacional”.

También atribuyó la decisión a visiones “ideológicas” externas, aunque siempre evitando cuestionar a Peña.

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“Las fechas patrias no pueden quedar sometidas a visiones ideológicas aisladas que buscan desdibujar nuestras tradiciones y símbolos nacionales. Pretender suspender el desfile militar es desconocer el valor histórico de nuestras gloriosas FFAA en la construcción y defensa del Paraguay”, afirmó.

Gamarra cuestiona al ministro de Defensa

El diputado cartista Rodrigo Gamarra por su parte centró su mira contra el ministro de Defensa, Óscar González, por no defender la “tradición” y especuló con que tal vez el “cargo le queda grande”.

“Las Fiestas Patrias son sagradas para la Nación y quien ocupa el Ministerio de Defensa debería ser el primero en entender y defender eso” y quien no lo hace, implica que “claramente el cargo termina quedando demasiado grande”, sostuvo Gamarra.

El legislador, sobre todo, consideró inaceptable usar “como argumento que las Fuerzas Armadas están operativas” ya que demuestra inoperancia, puesto que ”en hospitales, comisarías y cuarteles siempre hay personal de guardia mientras otros representan simbólicamente a la institución en fechas históricas".