Asunción: oficialismo podría blanquear el “mayor desfalco de la era democrática”, advierte concejal

La Junta Municipal de Asunción debe aprobar o rechazar el balance 2025, que abarca la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, así como la intervención y los primeros meses de la administración de Luis Bello. El concejal patriaqueridista Álvaro Grau señaló que el balance debe ser rechazado porque representa “el mayor desfalco y desvío que hubo en la era democrática”.

“Realmente es hora de que la Junta Municipal dé la cara, rechace esto como debe ser y que se ponga del lado de la ciudadanía ante el mayor desfalco, desvío de dinero que hubo en la era democrática. Quinientos mil millones de guaraníes siguen desaparecidos y no se puede blanquear esto”, aseveró Grau.

El edil destacó que el año pasado se destinaron US$ 121 millones solo en salarios, cerca de US$ 30 millones más que el año anterior, según mencionó. Añadió que, en contrapartida, la Municipalidad solo destinó US$ 8 millones a la ejecución de obras.

“¿Cómo se puede llegar a aprobar esto? El plantear solamente que esto sea aprobado ya es una cachetada a la ciudadanía. Y de aprobarse esto, no es que se va a aprobar un modelo fracasado, lo que se va a aprobar es un modelo de saqueo”, denunció.

Sin quorum para forzar aprobación ficta

El miércoles último, en medio del debate, la bancada oficialista abandonó la sesión. Los opositores calificaron este acto como una huida para evitar la responsabilidad política de votar un documento altamente cuestionado y forzar la “aprobación ficta” que se materializaría al cumplirse el plazo este domingo.

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“Lo que quieren hacer es aprobar esto para no quedarse pegados al balance, que está lleno de irregularidades. Ese balance ni siquiera fue firmado por el auditor de la municipalidad, o sea, con eso ya digo todo; si el auditor no firma ese balance es porque irregularidades sobran”, expuso Grau.