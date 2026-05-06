“Saldo rojo” en Asunción: Fuga masiva de oficialistas para blanquear a Luis Bello y Nenecho

La Junta Municipal de Asunción vivió una jornada de alta tensión en la sesión ordinaria de hoy, miércoles, durante el tratamiento del Balance 2025 de la comuna asuncena. El período incluye los últimos meses de gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), la intervención a su administración, entre junio y agosto, y los primeros meses del actual intendente, Luis Bello (ANR-cartista)

En medio del debate, la bancada oficialista abandonó la sesión. Esta maniobra dejó la sesión sin el quórum necesario para continuar su tratamiento. Los opositores calificaron este acto como una huida para evitar la responsabilidad política de votar un documento altamente cuestionado.

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Para la oposición, el objetivo principal de este vacío legislativo habría sido forzar la “aprobación ficta” del balance, que ocurre automáticamente al cumplirse los plazos legales establecidos. El plazo se cumple mañana, jueves, a la medianoche. De esta manera, el balance quedaría validado sin que los concejales del oficialismo tengan que poner su firma en una aprobación directa. Los opositores pidieron la realización de una sesión extraordinaria para mañana, lo cual no fue confirmado hasta esta tarde.

La oposición sostiene que los números presentados reflejan una administración municipal que se encuentra actualmente en quiebra técnica. Los cuestionamientos apuntan a un manejo opaco de los recursos, lo que ha debilitado profundamente la estructura financiera e institucional de la ciudad.

La chicana cartista: Huida y “aprobación ficta” para blindar a Bello

El concejal Humberto Blasco (PLRA) denunció abiertamente que esta es una “chicana” deliberada para que los concejales oficialistas puedan finalmente “lavarse las manos”. “La intención es la sanción ficta de este balance sin la carga de tener que votar a favor de la aprobación. Lo que revela (esto) es que el costo político de acompañar este desmadre iba a ser muy oneroso para los que buscan la reelección. Pero esta vergüenza de no emitir su voto, creo que va a ser más costoso que haberlo votado”, acotó Blasco.

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“Vamos a presentar ese pedido de sesión extraordinaria para seguir debatiendo y votar qué es lo que corresponde, qué es lo que la ley nos atribuye y qué es lo que la ciudadanía también exige”, recalcó. “Yo no creí que se iban a animar a tanto. Siempre tuvimos como una alternativa, como un recurso esta posibilidad, pero no creí que se iban a animar. Teniendo una mayoría suficiente para poder aprobar”, reclamó.

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Por su parte, el concejal Álvaro Grau (PPQ) coincidió en denunciar una maniobra política destinada a disolver el quórum legal para evitar el debate sobre un balance financiero irregular. “Ellos están jugando a que haya una aprobación ficta para no quedarse pegado a este balance”, dijo al salir de la sesión.

Para el edil, la gravedad del asunto radica en la falta de transparencia de la actual gestión, ya que se pretende aprobar una ejecución presupuestaria que carece de la firma del auditor interno, dejando en evidencia una preocupante ausencia de rendición de cuentas.

Asunción en quiebra técnica: El déficit de Nenecho y Bello trepa a G. 392.000 millones

Durante el debate previo, el concejal Blasco expuso ante sus colegas las alarmantes cifras de la municipalidad durante 2025, como el déficit de más de G. 103.544 millones, que acumulado a los ejercicios de años anteriores, trepa hasta los G. 392.934 millones. Para Blasco, esto indica que los ingresos actuales no alcanzan para sostener los servicios básicos de la comuna.

Blasco remarcó que una de las mayores preocupaciones es que la carga financiera por intereses de bonos ya supera al capital emitido originalmente por la comuna. En el caso de los bonos G8 (2022), emitidos para obras, pero cuyos fondos fueron desviados por la gestión de Rodríguez a gastos corrientes, el concejal enfatizó que el cuerpo legislativo nunca dio permiso para que se utilice el dinero para otros fines.

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Álvaro Grau (PPQ) criticó que, mientras la municipalidad está “quebrada”, el gasto en salarios trepó a US$ 121 millones en un año electoral, frente a los US$ 8 millones destinados a obras. “Para operadores políticos hay plata, para planilleros hay plata, para la rosca política sí hay dinero, pero no hay dinero para las obras, para los desagües, para las calles, para la infraestructura“.

El concejal Pablo Callizo (PPQ) fue tajante al señalar a sus colegas oficialistas como “verdugos de la ciudad” y cómplices del desorden financiero actual. Advirtió a la ciudadanía sobre quiénes han avalado la gestión de Rodríguez y quiénes continúan hoy por la misma senda de endeudamiento. Según Callizo, los baches y la basura en las calles son el resultado directo de este acompañamiento político irresponsable.

El descargo oficialista: Alegan “números sinceros” y cuestionan “proselitismo”

Desde el oficialismo, el concejal César “Ceres” Escobar (ANR-cartista) defendió el balance alegando que la administración municipal está exhibiendo hoy “números totalmente sinceros”. Acusó a la oposición de realizar “proselitismo de campaña” y de utilizar el balance para confundir a todos los ciudadanos. Atribuyó gran parte de la crisis financiera actual a las deudas heredadas de administraciones pasadas, apuntando específicamente el período del opositor Mario Ferreiro.

Miguel Sosa (ANR-cartista), presidente de la Comisión de Hacienda de la Junta, que emitió el dictamen por la aprobación, defendió el balance asegurando que refleja una “situación financiera mixta”: solvencia en el patrimonio pero una grave crisis de liquidez a corto plazo. Afirmó que la entidad es “patrimonialmente solvente, pero está financieramente presionada”.

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El concejal se escudó en que la responsabilidad de la Junta Municipal se limita al estudio de la información provista por la intendencia y a emitir una opinión razonable. Agregó que, debido a la enorme cantidad de documentos y al escaso tiempo, el control se realizó mediante un sistema de muestreo.

El edil explicó que el dictamen, que no fue tratado, recomienda la aprobación, pero con salvedades como la recomendación de realizar una auditoría externa, evaluar la posibilidad de mejorar la recaudación, y remitir informes mensuales sobre la ejecución de planes de acción para disminuir el déficit y mejorar el gasto.

Nenecho pretende ser concejal, pese a “terribles prácticas ilegales” reportadas en 2025

En agosto del año pasado, el interventor de la gestión de Nenecho, Carlos Pereira, confirmó que mediante “terribles prácticas ilegales” se desviaron G. 512.000 millones de bonos que eran para obras, que Rodríguez utilizó en gastos corrientes, principalmente para el pago de salarios.

Presionado, Nenecho renunció al cargo el 22 de agosto. Luis Bello, que como concejal avaló estas “terribles prácticas ilegales”, asumió en su reemplazo el 27 de agosto. Pese a la gravedad de las irregularidades, que ahora investiga la Fiscalía, Nenecho se está candidatando nuevamente a concejal.