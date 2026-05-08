Política
08 de mayo de 2026 a la - 16:13

Convocan a movilización para evitar aprobación del balance de gestión de “Nenecho” y Bello

Óscar "Nenecho" Rodríguez, exintendente de Asunción, junto a Luis Bello, el actual intendente.
Óscar "Nenecho" Rodríguez, exintendente de Asunción, junto a Luis Bello, el actual intendente.Gentileza

El candidato a concejal de Asunción, José Plate, realizó una convocatoria a la ciudadanía para manifestarse contra el intento de aprobación del balance municipal del exintendente Óscar Rodríguez y del actual jefe comunal, Luis Bello, vía sanción ficta.

Por ABC Color

Tras el fracaso de la sesión extraordinaria de esta mañana por falta de quórum, la Junta Municipal de Asunción planea volver a sesionar para tratar el polémico balance de gestión del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.

En este contexto, José Plate, candidato a concejal por la Lista 7 (Opción 7 - Arnaldo Samaniego), lanzó un enérgico llamado a la ciudadanía para evitar lo que calificó como un atropello a la transparencia.

“Estamos convocando a todos los correligionarios que repudian la impunidad. También hacemos un llamado a todos los vecinos, a todos los asuncenos. Todos deberíamos presionar para esclarecer y responsabilizar oficialmente a quienes correspondan”, sentenció el candidato.

José Plate, candidato a concejal de Asunción por el Partido Colorado.
José Plate, candidato a concejal de Asunción por el Partido Colorado.

Luego recordó que el interventor, la Contraloría emitieron sus informes oficiales: “Nenecho está imputado por supuestas causas fraudulentas y aún así pretenden que el balance se apruebe en forma ficta”.

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La preocupación central de la oposición y de sectores críticos radica en la posibilidad de que el balance se apruebe de forma automática (ficta) si la Junta no logra sesionar y rechazarlo formalmente en los plazos establecidos, que fenece este domingo.

“Es una vergüenza y Asunción no puede mirar a los costados”, remarcó Plate.

Los concejales opositores planean convocar hoy o, eventualmente, antes del domingo a otra sesión extra para rechazar el balance de gestión de Nenecho y Bello.