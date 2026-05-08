Convocan a movilización para evitar aprobación del balance de gestión de “Nenecho” y Bello

Tras el fracaso de la sesión extraordinaria de esta mañana por falta de quórum, la Junta Municipal de Asunción planea volver a sesionar para tratar el polémico balance de gestión del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.

En este contexto, José Plate, candidato a concejal por la Lista 7 (Opción 7 - Arnaldo Samaniego), lanzó un enérgico llamado a la ciudadanía para evitar lo que calificó como un atropello a la transparencia.

“Estamos convocando a todos los correligionarios que repudian la impunidad. También hacemos un llamado a todos los vecinos, a todos los asuncenos. Todos deberíamos presionar para esclarecer y responsabilizar oficialmente a quienes correspondan”, sentenció el candidato.

Luego recordó que el interventor, la Contraloría emitieron sus informes oficiales: “Nenecho está imputado por supuestas causas fraudulentas y aún así pretenden que el balance se apruebe en forma ficta”.

Lea más: Asunción: oficialismo podría blanquear el “mayor desfalco de la era democrática”, advierte concejal

La preocupación central de la oposición y de sectores críticos radica en la posibilidad de que el balance se apruebe de forma automática (ficta) si la Junta no logra sesionar y rechazarlo formalmente en los plazos establecidos, que fenece este domingo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Es una vergüenza y Asunción no puede mirar a los costados”, remarcó Plate.

Los concejales opositores planean convocar hoy o, eventualmente, antes del domingo a otra sesión extra para rechazar el balance de gestión de Nenecho y Bello.