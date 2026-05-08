¿Erico Galeano sigue los pasos de Hernán Rivas? “Nano” Galaverna vaticina su renuncia

El senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR-HC) anunció que su colega cartista Erico Galeano podría presentar su renuncia al cargo la próxima semana.

“Tengo fe en que el senador Erico Galeano estaría presentando su renuncia entre lunes y martes”, mencionó.

Galaverna relató que el martes pasado le había “sugerido” que dejara su banca. Según comentó, Galeano respondió que analizaría la situación junto con su familia y su representación legal.

Añadió que al día siguiente, el miércoles, volvió a insistirle sobre la necesidad de renunciar. En esa ocasión, Galeano le indicó que entre el lunes y el martes daría una respuesta definitiva sobre el pedido.

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Erico Galeano: lo expulsarán si no renuncia

No obstante, “Nano” Galaverna advirtió que, en caso de que Galeano no presente su dimisión, el Senado avanzaría con su expulsión en la sesión prevista para el próximo martes.

Asimismo, sostuvo que la bancada cartista ya se pronunció a favor de la pérdida de investidura y afirmó que existe una amplia mayoría para concretar la expulsión.

Hernán Rivas renunció: no fue un pedido

Por otra parte, el legislador se refirió al caso de Hernán Rivas, quien presentó su renuncia al cargo de senador.

Galaverna aseguró que “no hubo ningún pedido” de parte de la bancada cartista para que Rivas dejara el cargo y afirmó que la decisión fue tomada por iniciativa propia, con el objetivo de someterse al proceso penal que enfrenta.

“Felicito la madurez de Rivas de presentar renuncia y así descomprimir esta situación que estamos viviendo”, mencionó.

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Asimismo, cuestionó que el caso de Rivas fue utilizado “para sacar tajada política” en el marco de las internas coloradas.