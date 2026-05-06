Cartistas se resisten a transparencia sobre invasión de terrenos en Luque

La problemática de las invasiones de terrenos privados se acentúa en Luque, sin embargo, en la Cámara de Diputados los cartistas frenaron un pedido de informe al intendente Carlos Echeverría (ANR-HC) que planteó el liberal Pedro Gómez.

Con la excusa de “estudiar mejor” el diputado cartista Alejandro Aguilera se opuso tenazmente a que el pedido al intendente cartista sea aprobado, por lo cual puso traba a la transparencia.

Esta situación generó indignación entre los opositores teniendo en cuenta que muchos ciudadanos luqueños están siendo desalojados de sus propiedades mediante artimañas en las estarían involucrados funcionarios municipales y ex asesores jurídicos municipales.

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“Existe un esquema para titular las tierras de gente que contaba con su título de la década de los 60, 80; pero de repente le cae la fiscalía con un nuevo dueño. No es un caso aislado de dos o tres, sino que hay cientos de denuncias. No es causalidad por eso queremos ver la venta, la sesión y la adjudicación que se hizo desde la municipalidad en los últimos 10 años”, dijo el diputado Gómez.

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Asimismo, el diputado opositor lamentó que el diputado Diego Candia (ANR-HC), quien es pre candidato a intendente de Luque, no esté tomando como “bandera” la defensa de los luqueños.

“Todos los pedidos de informes que se hacen y que afectan a sus amigos, piden que vaya a comisión. No se ponen en el lugar de la gente. No miden la impotencia de la gente que está siendo desalojada”, dijo Gómez.

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Manifestación en Luque

El intendente cartista Carlos Echeverría cumple 10 años de gestión, y sugestivamente justo durante su administración comenzaron las denuncias de los ciudadanos víctimas de un esquema de desalojo irregular.

Al comienzo, el propio Echeverría realizó la denuncia contra el esquema montado en la Comuna, pero ahora llamativamente ningunea a las víctimas.

Mientras en Diputados se ponían trabas a la transparencia enfrente de la Municipalidad de Luque, los afectados se volvieron a manifestar ayer, pero también fueron ninguneados nuevamente por los concejales.

Ya la semana pasada el presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, el concejal cartista Arnaldo Baeza, quien busca su reelección, les había dejado plantados, y nuevamente ayer las víctimas no fueron tenidas en cuenta por los ediles.

“Si no hay complicidad que salgan a dar las explicaciones que la ciudadanía pide. Se creó una comisión para investigar caso por caso, dicen. Nunca da resultado o acciones concretas crear comisiones”, dijo la concejal Belén Maldonado (PLRA), cuestionando el accionar de sus once colegas, quienes antes que dar solución al tema crearon una comisión con el solo efecto dilatorio.

Indicó también que el diputado cartista Diego Candia, candidato a intendente de Luque, se muestra cercano con el dueño de la empresa inmobiliaria que estaría involucrado en los desalojos irregulares, aunque no dio nombres.

Mientras las denuncias de desalojos irregulares aumentan el intendente Carlos Echeverría, el intendentable Diego Candia y varios candidatos a concejales, como Raúl Salinas, asisten a todas las inauguraciones de los emprendimientos inmobiliarios privados financiados con recursos de Ministerio de Urbanismo en Luque.

“El crecimiento en Luque no es casualidad. El 70% de la inversión inmobiliaria del país es resultado de un trabajo serio y con visión. Logramos en 10 años que las propiedades se dupliquen en precio”, dijo Echeverría en el último acto.