Municipalidad de Asunción: “El que aprueba el balance es cómplice”, dice colorado disidente

En medio del debate público sobre el tratamiento del balance de la administración municipal de Óscar “Nenecho” Rodríguez y Luis Bello en la Junta Municipal de Asunción, Hugo Ramírez, candidato a concejal por Colorado Añetete, cuestionó la estrategia del cartismo de buscar la aprobación de ambas gestiones.

“Esto es la continuación de un descalabro financiero, económico, social y político de la Municipalidad de Asunción que comenzó hace ocho años”, afirmó.

También señaló que la comuna capitalina sigue bajo “una administración desastrosa” vinculada al movimiento Honor Colorado.

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“El que aprueba el balance es cómplice”, dice Ramírez

Consultado sobre los concejales colorados disidentes que eventualmente acompañen la aprobación del balance, Ramírez afirmó que “cada uno es responsable de sus actos”.

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No obstante, subrayó que aquel edil que acompañe el “blanqueamiento” de ambas gestiones actuará de “cómplice”.

“El que acompaña y da una mano para que se apruebe está siendo cómplice del descalabro municipal”, manifestó.

Ramírez critica candidatura de Camilo Pérez

Ramírez también cuestionó la candidatura del cartista Camilo Pérez a la Intendencia de Asunción. “¿Cómo ellos van a cambiar la Municipalidad de Asunción si son los mismos que destruyeron a la Municipalidad?”, expresó.

Asimismo, sostuvo que detrás de la candidatura de Pérez “se esconden todos los que fundieron” la Comuna capitalina.

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Sesión quedó sin tratamiento del balance

La sesión de la Junta Municipal de Asunción prevista este viernes para el tratamiento de la rendición de cuentas 2025, correspondiente a las administraciones de Bello y “Nenecho” Rodríguez, quedó sin quorum tras el retiro de concejales cartistas.

Ediles opositores señalaron que las ausencias no fueron justificadas y sostuvieron que la decisión responde a una estrategia política para permitir la aprobación automática del balance por vencimiento de plazo, prevista para este domingo.