08 de mayo de 2026 a la - 09:47
Pacto de blanqueo: concejales dejan sin quorum la rendición de cuentas de Nenecho y Bello
Los concejales cartistas de Asunción se retiraron de la sesión de este viernes, donde debían tratar la rendición de cuentas del 2025, que incluye la gestión del intendente Luis Bello y de Nenecho Rodríguez. Los ediles opositores hicieron énfasis en que las ausencias no fueron justificadas y se trató de una decisión política para blanquear una gestión duramente cuestionada, mediante una sanción ficta que llegará el domingo por vencimiento de los plazos.
En un evidente pacto político, ediles colorados afines a Luis Bello se presentaron para la sesión de este viernes en la Junta Municipal pero se retiraron antes de la votación. El objetivo es que se registre una sanción ficta el fin de semana y evitar el debate.
En la sesión que tuvo que ser levantada se debía continuar el tratamiento del balance correspondiente al 2025, periodo que incluye la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez y parte de la administración de su sucesor, Luis Bello.
NOTA EN DESARROLLO