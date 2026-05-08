Pacto de blanqueo: concejales dejan sin quorum la rendición de cuentas de Nenecho y Bello

En un evidente pacto político, ediles colorados afines a Luis Bello se presentaron para la sesión de este viernes en la Junta Municipal pero se retiraron antes de la votación. El objetivo es que se registre una sanción ficta el fin de semana y evitar el debate.

En la sesión que tuvo que ser levantada se debía continuar el tratamiento del balance correspondiente al 2025, periodo que incluye la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez y parte de la administración de su sucesor, Luis Bello.

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