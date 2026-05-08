Peña y Cartes destacan apertura de la exportación de carne aviar a Taiwán

“Paraguay conquista un nuevo mercado. Hoy se abre oficialmente el mercado taiwanés para las exportaciones de carne aviar paraguaya. Un logro enorme que se suma a lo que ya construimos con la carne bovina consolidada como el tercer mercado más importante de exportación hacia Taiwán, y la carne porcina, con arancel cero desde hace dos años, hoy el mercado número uno para nuestras exportaciones porcinas. Paraguay tiene acceso total al mercado taiwanés en las tres carnes. Más mercados conquistados significan más empleo y más prosperidad para la familia paraguaya”.

Así expresó el presidente Santiago Peña en la red social X ante el anuncio de la apertura del mercado taiwanés de la carne aviar de nuestro país.

Por su parte, su mentor político, el expresidente Horacio Cartes (2013-2018) también celebró la habilitación de la proteína aviar paraguaya al país oriental. “Es una noticia que representa más oportunidades para nuestros productores y el crecimiento del país. Paraguay y Taiwán han construido una relación basada en la cooperación, la confianza y el respeto mutuo”, expresó el expresidente Cartes en la red social X.

Este viernes, tras la visita oficial del presidente Peña a Taiwán, se anunció la habilitación de los productos avícolas paraguayos para ingresar a dicho destino, tras un proceso que duró casi dos años. En octubre de 2024, autoridades taiwanesas iniciaron las primeras auditorías en nuestro país.

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Si bien los referentes del sector consideran la apertura como un avance clave para las exportaciones, las autoridades nacionales apuntan ahora a negociar una rebaja arancelaria, tal como ocurrió con la carne bovina y porcina paraguaya.

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Actualmente, la proteína aviar ingresará al mercado taiwanés con un arancel de alrededor del 20%, según explicó a ABC el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, mientras que la carne porcina y la vacuna ya cuentan con arancel cero.

Mercado en auge

Taiwán importa anualmente más de 250.000 toneladas de carne de pollo, por un valor superior a US$ 340 millones. Sin embargo, debido al impacto de la gripe aviar, actualmente solo permite la importación de productos cárnicos desde ciertos estados de Estados Unidos.

En tanto, a nivel local, entre enero y diciembre del año pasado, el sector avícola paraguayo exportó 4.423.219 kilos de carne -sin incluir menudencias ni despojos- por un valor de US$ 7.116.305. Estas cifras representan una caída del 31% en volumen y del 36% en divisas respecto a 2024.

Pese a ello, el rubro logró abrir nuevos mercados, como Filipinas y Singapur, mientras Paraguay continúa apuntando a expandirse en el sudeste asiático, objetivo al que apunta el Gobierno Nacional, según informaron.