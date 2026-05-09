Villaverde aparecía como “encargado principal” de redes sociales de Peña

El cerco sobre la verdadera influencia de Juan Roberto “Jimmy” Villaverde Emategui en el entorno del presidente Santiago Peña se sigue cerrando. Mientras las autoridades del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) se esfuerzan por presentarlo como un simple “militante” o “activista”, los archivos de la propia campaña presidencial exponen que su participación era estructural y directiva.

El “encargado principal”

Un artículo publicado por el diario La Nación, el 12 de septiembre de 2022, en plena efervescencia de las elecciones internas de la Asociación Nacional Republicana (ANR), documentó un ciclo de talleres políticos dirigido a jóvenes, organizado por el concejal luqueño, Enrique Quintana.

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En dicha publicación se anunciaba un taller sobre marketingpolítico en redes sociales dictado por el operador. El texto periodístico lo presentaba textualmente de la siguiente manera: ” (...) una charla sobre marketing político en redes sociales con el comunicador Jimmy Valverde (sic), un joven que actualmente es el encargado principal de las redes sociales del precandidato presidencial de Honor Colorado, Santiago Peña”.

ABC verificó esta información con varias fuentes que confirmaron que Villaverde no era sólo un actor periférico o un simple simpatizante, sino que estaba a cargo de las cuentas del actual presidente de la República.

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Contradicciones del Mitic

Esta revelación contrasta drásticamente con las recientes declaraciones del Mitic, que intentan instalar una “amnesia” sobre su figura.

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El ministro Gustavo Villate, al ser consultado sobre el rol de Villaverde en la campaña, buscó minimizarlo: “Él es un actor político que trabajó desde la campaña del presidente, es una persona que es militante a nivel político”.

En la misma línea, la viceministra de Comunicación, Alejandra Duarte, lo catalogó repetidamente como un “activista”. Sin embargo, a pesar de estas negaciones, tuvó que confirmar que Villaverde participó activamentecomodisertante enun acto oficial frente a los comunicadores del Estado (ECOE) en el Banco Central del Paraguay, apenas siete días después de que Peña asumiera la presidencia.

La viceministra justificó la participación de Villaverde diciendo que la invitación como expositor fue vertida como representante de una “empresa privada”. Esto es llamativo, ya que la viceminsitra afirmó que participó, en un acto del Estado, para compartir su experiencia en la campaña electoral partidaria.

“Él es un actor político que trabajó desde la campaña del presidente, es una persona que es militante a nivel político”. Gustavo Villate

La maquinaria

El nombre de Jimmy Villaverde saltó a la luz pública tras descubrirse que el número de celular de Sucia Política–una violenta página de ataques a la prensa y opositores– coincidía con el utilizado para registrar el seudomedio oficialista Central Noticias.

Ambas plataformas inyectaron cientos demillones deguaraníesen propaganda en la red Meta. Sumadoaesto, las propias redes sociales de su agencia Comunik, ubicada en Coronel Oviedo, muestran que el mismísimo Santiago Peña visitó sus oficinas en diciembre de 2022 para reunirse con él y su socio Fabio Morales.

Morales es un conocido operador político y se desempeña actualmente como jefe de Gabinete de la Gobernación de Caaguazú.

La estrecha relación de esta agencia con la cúpula del Partido Colorado quedó evidenciada en las propias redes sociales de Morales, donde abundan los registros gráficos y hasta un video donde muestran todos sus “casos de éxito”, entre los queseencuentranlacampaña Peña-Alliana, la del senador Silvio “Beto” Ovelar y otros. Apesar de las fotografías, videos y archivos que reflejan los vínculos, Villaverde negó, de forma insólita, cualquier vínculo con las agencias, las páginas de difamación e incluso dijo desconocer a colaboradores de su agencia.