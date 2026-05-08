Campaña sucia: ¿quién es “Jimmy” Villaverde y cuáles son sus vínculos con el Gobierno?

El esquema de páginas prooficialistas que promueven propaganda y ataques contra actores críticos apunta directamente a una agencia digital denominada Comunik, ubicada en Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú.

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Esta agencia tiene dos fundadores:

Juan Roberto “Jimmy” Emategui , apuntado como responsable detrás de la página Central Noticias y, aparentemente, de la página Sucia Política, que declaró el mismo número de celular en Meta que la otra página.

Fabio Morales, un activo político y jefe de gabinete de la Gobernación de Caaguazú.

Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mitic), tanto el ministro Gustavo Villate como Alejandra Duarte, viceministra de comunicaciones, confirman un activo rol de Villaverde en el entorno presidencial, pero como un simple “militante” del partido ANR.

No obstante, las publicaciones en las redes sociales lo vinculan directamente como el encargado de la campaña por la presidencia de Santiago Peña, como el encargado de sus redes sociales y de las de Pedro Alliana.

Inclusive, tras solo siete días de la llegada de Santiago Peña al poder, Villaverde apareció en un acto oficial del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mitic) como parte del “staff” de comunicadores del Estado.

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Agencias “amigas” pese a negación

Comunik es una agencia de comunicación digital que viene operando en redes desde enero del año 2020. Consultado al respecto, “Jimmy” aseguró en contacto con ABC que él no es propietario de Comunika sino de una empresa que se llama “Somos Muã”.

Sin embargo, la misma página de Comunik en abril pasado lo felicitó por su cumpleaños y lo denominó como el director ejecutivo de la agencia. Además, las publicaciones hechas en redes sociales confirman que todas funcionan en la misma oficina.

En octubre de 2022, la empresa aparece como asociada o “partner” de la compañía denominada Conecta Paraguay, ubicada en el mismo lugar físico, según los logos que se ven en las fotos compartidas.

Esa agencia llegó a ser visitada por el mismo presidente de la República Santiago Peña, el 2 de diciembre del 2022.

“#SomosComunik. El Presi Santiago Peña nos visitó hoy en la oficina, y con mi partner Jimmy Villaverde les presentamos orgullosos al plantel de primera que integra esta agencia. Orgullosos de ustedes muchachos!”, decía la publicación en Instagram realizada por Morales y donde aparecía con Villaverde.

¿A quiénes más gestionó su campaña esta agencia?

El 23 de junio de 2023, ya finalizada la campaña electoral, la agencia Comunik sube un video en redes donde comparte, entre sus “casos de éxito”, la campaña de Santiago Peña y Pedro Alliana.

Sus otros “casos de éxito” son:

El senador Silvio “Beto” Ovelar

La diputada Cristina Villalba

El diputado Miguel Del Puerto

La Gobernadora de Paraguarí Norma Zárate

El concejal departamental de Caaguazú Mario Mendoza

El concejal de Caaguazú Luye Soto

También aparecen los seccionaleros Marcos Benítez (Caaguazú), Fabio Morales (Coronel Oviedo) y Arturo Gossen (Coronel Oviedo).

Todas esas personas llegaron al poder gracias a las campañas hechas por “Comunik”, al menos según figura en sus redes sociales.

Historial en la función pública

Según datos disponibles en la página de la Contraloría General de la República, Villaverde estuvo en la Secretaría de la Juventud como jefe del Departamento Informático.

En su declaración jurada se indica que luego fue nombrado como auxiliar administrativo en el área de Comunicación Social de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) el 20 de noviembre del 2023. En enero del 2024, presentó su última declaración jurada al darse de baja del cargo. Desde entonces, no tiene cargos en el sector público, al menos según registros oficiales, lo cual no puede ser totalmente confirmado debido a la falta de transparencia de las entidades binacionales respecto a contrataciones.

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Vínculo con Despierta Paraguay

Villaverde Emategui fue señalado por una extrabajadora y productora de contenidos en Central Noticias como el responsable de la administración del sitio Despierta Paraguay, a través de una agencia a cargo.

La página Despierta Paraguay destinó más de G. 150 millones para intentar desprestigiar a críticos y opositores políticos solo a través de Facebook e Instagram. El 69% de los ataques en YouTube (Google) fueron dirigidos contra la prensa libre, mientras que en Meta alcanzó un alarmante 47% de los casos.

Tras el escándalo, se borraron más de 60 publicaciones hechas en las redes sociales. Además, ayer ya desapareció la cuenta en “X”, pero todavía permanece en Facebook, Instagram y Youtube.

Lo mismo está ocurriendo con varias de las publicaciones que fueron recabadas por ABC Color durante este proceso de investigación.