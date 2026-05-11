Denuncian “zona de guerra” en MRA, mientras intendenta prioriza hamburguesas en año electoral

La intendenta saliente de Mariano Roque Alonso, Carolina Aranda (PLRA) viene siendo duramente cuestionada debido al pésimo estado de las calles del distrito mientras que ya destinó casi G. 8.500 millones a la compra de combustible entre 2023 y abril de 2026.

Ahora se le suma la denuncia del precandidato a concejal José Patricio Vega Zárate del movimiento Jóvenes Protagonistas de la ANR quien cuestionó a la jefa municipal por la compra de G. 300 millones en bolsas de pollos y cajas de hamburguesas en pleno año electoral a la proveedora María Belén Zaracho Morán.

“En pleno año de campaña electoral, llama la atención que la Municipalidad de Mariano Roque Alonso haya realizado compras de bolsas de pollo y cajas de hamburguesas”, cuestionó el aspirante político.

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“¿Con qué criterio se hicieron estas compras? ¿A quiénes fueron destinadas? Los contribuyentes merecen claridad y garantías de que el dinero municipal no está siendo utilizado con fines proselitistas disfrazados de asistencia social", recalcó.

Las críticas se suman a las denuncias contra Aranda debido al gasto en combustible durante su último mandato ya que los contratos fueron firmados con “Estación Bahía”, representada por Rocío Raquel Bogado Ramírez, empresa señalada por mantener vínculos con la intendenta.

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Nueve precandidatos

El distrito de Mariano Roque Alonso, feudo liberal limítrofe de Asunción, cuenta con nueve precandidatos a intendente. La interna colorada tiene cinco aspirantes y Honor Colorado busca instalar a Julián Vega, polémico hermano de la diputada Johana Vega. La oposición vuelve a estar dividida en cuatro fuerzas y la intendenta saliente Carolina Aranda (PLRA) respalda a su esposo, el diputado Marcelo Salinas para reemplazarla. Otro candidato es el ex periodista Andrés Caballero.