Erico Galeano presentaría hoy su renuncia: ya hay votos para echarlo del Senado, según Maidana

La Cámara de Senadores informó que ya fue incluido, como adenda para la sesión extraordinaria prevista para mañana, el proyecto de resolución que plantea la pérdida de investidura del senador cartista Erico Galeano.

En ese contexto, el senador cartista Derlis Maidana informó que su colega estaría presentando este lunes su renuncia al cargo, luego de que se ratificara su condena a 13 años de cárcel por asociación criminal y lavado de dinero, hechos punibles relacionados a actividades de narcotráfico.

“Creo que hoy estaría presentando, ya que hay una decisión tomada. Si no presenta, ya hay los votos para la pérdida de investidura. Creemos que lo más saludable es que el colega presente su dimisión”, dijo.

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Cartismo asegura que existen votos para expulsión

Maidana señaló que Galeano ya estaría al tanto de que, en caso de no presentar su renuncia, sería expulsado por la Cámara Alta.

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Asimismo, negó que el bloque cartista haya blindado al legislador, al sostener que aguardaban una resolución judicial definitiva antes de tomar una postura política respecto al caso.

A criterio del senador, lo más conveniente para Galeano es presentar su renuncia, considerando que varias bancadas ya adelantaron que acompañarán el pedido de expulsión.

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Maidana también habló sobre caso Zenaida Delgado y el MUVH

Con relación a la situación que enfrenta el ministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, Maidana sostuvo que deben revocarse las concesiones de viviendas que presenten sospechas de irregularidades, incluyendo la vinculada a la senadora cartista Zenaida Delgado.

No obstante, consideró que todavía es “prematuro” analizar una eventual pérdida de investidura contra Delgado y afirmó que primero se debe aguardar el informe oficial del MUVH sobre la concesión habitacional vinculada a la legisladora.

Respecto al impacto político de los escándalos en el MUVH sobre la figura de Baruja, teniendo en cuenta su eventual postulación a la vicepresidencia, Maidana destacó que el titular de Vivienda realizó una “buena carrera” y que “le sobran méritos”.

Además, indicó que será el Comando cartista el encargado de definir quién acompañará al presidenciable Pedro Alliana en una futura chapa presidencial.