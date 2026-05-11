Bachi Núñez ya no espera la renuncia de Erico e incluye su expulsión para la sesión de mañana

La decisión representa un giro definitivo dentro del oficialismo cartista, que hasta hace apenas días todavía otorgaba un “último balón de oxígeno” al legislador condenado judicialmente, con la expectativa de que abandonara voluntariamente su banca para evitar una expulsión formal en la Cámara Alta.

La determinación del titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), se produce luego de que no prosperaran las gestiones para que Galeano presentara su renuncia antes de la sesión ordinaria. Ante la falta de una dimisión voluntaria, el titular del Congreso resolvió activar su potestad reglamentaria e incluir el pedido de pérdida de investidura directamente como adenda.

Semanas atrás, el propio presidente del Senado había confirmado que Honor Colorado otorgaría un último margen al senador condenado antes de avanzar con su expulsión. Sin embargo, la presión política, mediática e institucional terminó acelerando la decisión dentro del movimiento oficialista.

“Así quedamos con los colegas, si no se presenta la renuncia, el martes incluiré por adenda”, había advertido ayer Bachi Núñez al referirse a la situación de Galeano.

La condena que precipitó la caída de Galeano

La situación política de Erico Galeano se volvió prácticamente insostenible luego de la ratificación de su condena a 13 años de prisión por lavado de activos y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza.

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El proyecto impulsado en el Senado sostiene que existen elementos suficientes para configurar la causal constitucional de “uso indebido de influencias”, prevista en el artículo 201 de la Constitución Nacional, motivo por el cual se solicita su remoción inmediata de la Cámara Alta.

Dentro del cartismo, incluso varios referentes comenzaron a admitir públicamente que mantener a Galeano en el Senado generaba un fuerte desgaste político y dañaba la imagen institucional del Congreso.

Honor Colorado retira protección política

La inclusión del tema por adenda también evidencia el retiro definitivo del respaldo político de Honor Colorado hacia Galeano. Hasta hace pocas semanas, el oficialismo evitaba acompañar iniciativas opositoras que buscaban apartarlo del cargo.

No obstante, tras la confirmación de la condena y las críticas por presunto tráfico de influencias, la bancada oficialista cambió de postura y comenzó a admitir que la salida del legislador era inevitable.

Bachi Núñez también había dicho, días atrás que “desde el Congreso hay que dar señales de respeto a la institucionalidad” y que la prioridad debía ser “la lealtad más a la Patria que al amigo”.

Senado aceptará dimisión de Rivas

La Cámara de Senadores también debe aceptar la renuncia del senador Hernán David Rivas, acorralado por las dudas y el avance en el proceso que enfrenta por su título falso de abogado.

En su reemplazo asumirá como senador permanente Antonio Barrios, el primer suplente colorado, quien desde el inicio de la nueva legislatura, en julio del 2023 reemplaza al senador con permiso, Juan Carlos Baruja, actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

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Mientras que en reemplazo de Galeano, se convertirá en senador permanente el suplente colorado N° 2, el senador Ramón Retamozo.

Retamozo ingresó por Fuerza Republicana, aunque desde que reemplazó al senador con permiso, Enrique Riera, para que asuma como ministro del Interior, se mostró muy cercano al cartismo, tanto que incluso llegó a integrar la mesa directiva del Senado.