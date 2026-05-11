¿Renunciará Erico Galeano? Esto dicen desde el cartismo

Derlis Maidana, senador colorado del cartismo, afirmó que la cúpula de Honor Colorado ya tomó una determinación y Erico Galeano debe dar un paso al costado “entre hoy y mañana” para ahorrarle al movimiento el desgaste de una sesión de pérdida de investidura.

Consultado sobre si Galeano es consciente de su situación, Maidana expresó: “creo que él a esta altura del campeonato ya entiende lo que está pasando”. El vocero oficialista confirmó que buscó comunicarse con su colega para finiquitar la salida, aunque hasta el momento no pudieron concretar el encuentro.

Para Maidana, la renuncia es la opción “más saludable”, pese a que el cartismo operó sistemáticamente para dilatar el desafuero y el proceso de Galeano. El parlamentario intentó desmarcar a la bancada asegurando que “siempre dejaron actuar a la justicia”.

“No es que hubo demasiado protección ni compañerismo, sino siempre hemos dicho: dejemos actuar a la justicia”, aseveró Maidana como defensa, omitiendo los meses de dilación que el oficialismo facilitó desde el Senado.

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Pidieron a “Bachi” incluir pérdida de investidura

Por su lado, el senador Natalicio Chase, indicó que en la mañana de este lunes solicitaron al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, incluir el punto que solicita la pérdida de investidura de Erico Galeano, aunque no obstante, esperan que el parlamentario presente su dimisión antes de que eso ocurra.

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“Le pedimos al presidente que eso haga efectivo antes del mediodía y él manifestó que en contados minutos iba a estar incluida la adenda (…) Yo no conozco cuál es el pensamiento del senador (Erico), pero sí el presidente (Núñez) se comprometió que en menos de una hora estaría incluida la adenda para el tratamiento mañana de la pérdida de investidura”, señaló.

De este modo, la bancada cartista estará acompañando el libelo acusatorio presentado por los senadores de oposición Eduardo Nakayama, Lucía Mendoza, Esperanza Martínez, José Oviedo y Rubén Velázquez.

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