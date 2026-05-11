Gustavo Rodríguez: Nueva convocatoria para juicio oral

El juez Penal Matías Garcete, del Juzgado Especializado en Delitos Económicos, convocó para el 12 de mayo a las 8:00 al inicio del juicio oral y público al exintendente Gustavo Rodríguez (ANR-HC) y a otras nueve personas acusadas por lesión de confianza en el marco de un presunto daño patrimonial de G. 2.269 millones durante la gestión municipal 2021-2022.

El jefe comunal sampedrano había suspendido el inicio de su juicio el pasado 22 de abril debido a un supuesto reposo médico, con esa suspensión ya fueron cuatro los intentos fallidos de la apertura del juicio oral.

Mientras Rodríguez y otros nueve acusados dilatan con diferentes chicanas el requerimiento judicial, Óscar Raúl Cañete Delgado, representante de la empresa RC Construcciones y proveedor de la Municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyú mediante un procedimiento abreviado, fue condenado a dos años de prisión, con suspensión de la condena.

Entre las condiciones impuestas por el Juzgado para que el contratista sea beneficiado con la suspensión de la ejecución de su condena, se estableció que debe pagar a la Municipalidad de San Pedro la suma de G. 247.348.772 en 36 cuotas mensuales de G. 6.870.799, dinero que debe ser utilizado para obras en las instituciones educativas de la zona.

Antecedentes

Gustavo Rodríguez fue imputado en marzo del 2023 y, desde entonces impulsó innumerables trabas para dilatar su proceso judicial. Para evitar ir a audiencia preliminar chicaneó en cinco ocasiones, una vez acabados los recursos jurídicos, los otros imputados en la causa se turnaban para dilatar aún más la audiencia.

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En mayo del 2025, el juez penal de garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú, finalmente elevó la causa a juicio oral y, nuevamente allí comenzó con las chicanas que el exintendente Gustavo Rodríguez fue perdiendo una a una.

Rodríguez renunció en marzo de 2023, minutos antes de ser destituido en la Cámara de Diputados debido al resultado lapidario de la intervención municipal.

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Ya al ser elevada a juicio oral la causa, nuevamente fue suspendido el inicio en cuatro ocasiones hasta hoy.

La pregunta ahora es: ¿Se presentará Gustavo Rodríguez y los otros nueve acusados a su cita mañana con el juzgado o nuevamente se tendrá una dilación para evitar subir al banquillo de los acusados?