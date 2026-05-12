Con dinero de Itaipú, PTI entrega 8.000 chalecos a la Policía

El presidente de la República, Santiago Peña, llegó esta tarde al país, proveniente de Filipinas, donde realizó una visita oficial. Previamente, el titular del Poder Ejecutivo visitó Taiwán la semana pasada, pero haciendo escala antes en Estados Unidos.

Peña asistió el patio de honor de la agrupación FOPE en Asunción para presidir el acto de entrega de 8.000 chalecos adquiridos por Itaipú para la Policía Nacional, destinados al fortalecimiento institucional y operativo. Además se entregaron 20 cámaras de la marca Nikon modelo Z5 para la utilización forense de la fuerza policial.

En la ocasión, también destacaron el trabajo de jueces y fiscales que operan en la lucha contra el crimen organizado. Ni la entidad binacional ni la Presidencia de la República informaron el monto total de la inversión.

En su discurso, el director general paraguayo de Itaipú, Justo “Lucho” Zacarías, dijo que, mediante un trabajo conjunto con la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, y el Parque Tecnológico de Itaipú, se adquirieron patrulleras, motos, equipos de investigación, software, cámaras corporales, entre otros equipos.

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En relación a los chalecos, el director de Itaipú dijo que estos chalecos tuvieron una primera licitación de la “que tuvimos algunas dudas al respecto”.

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Zacarías aludió al anterior llamado que tuvo cuestionamientos. La compra de chalecos se tenía prevista concretar a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), puenteando a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP),

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“Cuando dialogamos contigo, con el Ministro del Interior, con el Comandante de la Policía, siempre dijimos a este respecto dudas nunca. La seguridad en primer lugar. Y gracias a Dios, hoy podemos estar entregando estos 8.000 chalecos, fruto de una licitación exitosa, que además de dotar de elementos de seguridad con calidad, consiguió un buen precio, presidente, y serán mil más a ser entregados en los próximos días”, manifestó Zacarías.

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Antecedentes

En setiembre de 2024, trascendió que la empresa Paraguay Security SA, representada por Jorge Jure Bykov y Fabrizio Martínez Appleyard, había sido adjudicada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para la provisión de 1.500 chalecos antibalas para el Ministerio del Interior, cuando existía sobre ella una inhabilitación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Lo cierto es que la mencionada empresa consiguió el Auto Interlocutorio Nº 231/24 del Tribunal de Cuentas para levantar la sanción de la DNCP.

Los detalles de la medida cautelar se publicaron en el portal de la DNCP luego de que ABC revelara que la mencionada empresa fue adjudicada por el organismo internacional. El contrato era por US$ 780.000, alrededor de G. 5.717 millones.

Peña dice que hay muchas necesidades

En su discurso, Santiago Peña destacó el trabajo de fiscales y jueces contra el crimen organizado. “La presencia de jueces y fiscales para nosotros es demasiado importante, para nosotros esto es imposible hacerlo sin la colaboración de ustedes, es fundamental y somos conscientes de que todavía tenemos un camino largo por delante, todavía tenemos muchas deudas con la justicia”, expresó.

Peña también dijo que “financiar la justicia” es una responsabilidad que cae sobre los hombros del Poder Ejecutivo.

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“Es una labor muy difícil y desafiante, cubrir con todas las necesidades, salud, educación, infraestructuras, generación de empleo, pero también tenemos la responsabilidad de tener jueces, fiscales que tengan salario competitivo, más allá de que no hay salario que pueda compensar el trabajo que hacen y solamente quienes abrazamos el servicio público sabemos que lo que hacemos no lo hacemos por un beneficio económico. Es imposible hacer esto pensando solamente por un beneficio económico, hay un valor mucho mayor y es lo mismo que sienten cada uno de los efectivos”, manifestó el titular del Ejecutivo.