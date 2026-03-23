Radares, cámaras corporales y camionetas: conozca todo lo donado por Itaipú a la Policía

La Policía Nacional recibió este lunes un lote de equipos y vehículos financiados por Itaipú Binacional. El Comandante de la Policía, Crio. Carlos Benítez, explicó que este equipamiento tiene destinos estratégicos y será para el combate al crimen en el norte del país, además de dar cobertura de las nuevas rutas comerciales del país.

La entrega fue realizada en la Academia de Policía en Luque e incluyó desde camionetas blindadas hasta tecnología de punta que la institución no poseía de forma propia hasta hoy. Entre lo más resaltante aparece la incorporación de dos radares de penetración de suelo, que anteriormente debían ser alquilados de empresas privadas.

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Tecnología para buscar a los secuestrados

Uno de los puntos más sensibles tocados por el Comandante fue el uso que se les dará a los nuevos radares. Estos equipos serán trasladados de inmediato a la zona norte para apoyar las tareas del Departamento Antisecuestro y la inteligencia militar.

“Definitivamente no contábamos con estos radares; hacíamos uso de empresas privadas y hoy ya los tenemos a disposición”, confesó Benítez. Subrayó además que la búsqueda de los secuestrados sigue siendo un trabajo sostenido, aunque admitió que, hasta el momento, los captores no han vuelto a dar señales de vida ni contacto con las familias.

Preparándose para el Corredor Bioceánico

El jefe policial señaló que con la habilitación del Corredor Bioceánico, la Policía debe cubrir unos 510 kilómetros de nueva infraestructura que conectará el Mercosur con los mercados del mundo.

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Para cumplir con este desafío, el Comandante detalló que se necesitan más que camionetas:

Equipamiento contra el “clima” y los disturbios

Además de los vehículos, los agentes recibieron 600 equipos completos para antimotines (cascos, escudos, máscaras antigás y protecciones corporales) y elementos básicos como 5.000 pilotos para la lluvia y chalecos reflectivos.

Se recibieron 52 camionetas tipo pickup, destinadas a tareas de investigación y oficinas especializadas; 8 buses con capacidad para 44 pasajeros cada uno, para el traslado masivo de personal entre Asunción y el interior del país; 2 radares de penetración de suelo, 100 cámaras corporales (bodycams) para el registro de procedimientos policiales, equipamiento para Criminalística como muebles y herramientas técnicas.

Como equipamiento táctico, 600 equipos completos para antimotines, que incluyen casco, chaleco, rodilleras, tobilleras, trajes y escudos; 100 máscaras antigás y 600 antiparras. También 60 escudos balísticos y 300 cascos específicos para antimotines; 28 equipos de protección para operativos especiales y patrullaje.

Entre las donaciones, se menciona 5.000 chalecos reflectivos y 5.000 pilotos impermeables. También 20 equinos e insumos veterinarios y alimentos para el mantenimiento de los animales.

“Lo que recibimos hoy es bastante interesante para ir fortaleciendo la capacidad del personal que está en la calle”, concluyó el jefe policial.