Intervenciones municipales: Del congelador a la impunidad y de la impunidad al rekutú

Una vez más el diputado colorado disidente Roberto González cuestionó duramente la falta de tratamiento de los siete pedidos de intervención municipal que están en la Cámara de Diputados, algunos incluso datan del 2023, y trató de encubridores de corruptos y ladrones a sus colegas.

“Todos los integrantes de la mesa directiva actuaron como un escudo protector del oficialismo y no incluyeron los pedidos de intervenciones. Esto no fue olvido, sino una decisión política calculada y descarada para seguir encubriendo a los intendentes acusados de malgastadores del dinero público”, dijo Roberto González.

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El parlamentario leyó uno a uno los antecedentes de los intendentes que siguen siendo salvados por un pacto de impunidad.

Los jefes comunales citados con el objetivo de dejar “su vergüenza al aire” fueron:

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Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC) intendente de Tomás Romero Pereira y padre del ahora ex senador Hernán Rivas.

Juan Manuel Ávalos (Alianza), intendente de Lima.

César Machuca (ANR-HC) , intendente de Ybyrarobaná.

Tomás Olmedo (ANR- FR) , intendente de Ñemby.

Silvio Andrés Peña (PLRA) , intendente de Emboscada.

Vidal Argüello (Alianza) de Yby Yaú.

Elvio Coronel (Alianza) intendente de Juan León Mallorquín.

El parlamentario leyó los antecedentes de cada uno de ellos y lamentó que sus colegas sigan protegiéndolos por encima de las denuncias ciudadanas.

“No es gestión, es una mafia municipal protegida desde la Cámara. Algunos llevan años pudriéndose en los cajones de Diputados. Del congelador a la impunidad y de la impunidad al rekutu”, dijo Roberto González.

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Por otro lado, cuestionó duramente al Poder Judicial, que sigue sin procesar a Hernán Ysidro Rivas, mientras que los concejales que denunciaron la supuesta tragada de G. 9.000 millones ya están procesados por difamación.

“Es claro y asqueroso, mientras protegen a los corruptos, persiguen a los que denuncian. Los ladrones intocables y los valientes en el banquillo. Esa es la justicia que tenemos ahora”, dijo González.

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Manifestó que seguirá denunciando hasta el último día del periodo legislativo el encubrimiento que hacen muchos diputados a los intendentes corruptos.

“Eligieron ponerse del lado de los corruptos, del lado de los saqueadores y en contra del pueblo que paga sus impuestos” remató Roberto González.