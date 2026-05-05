Diputados siguen sin analizar pedido de intervención municipal de Ysidro Rivas

En el punto siete del orden del día se encontraban los pedidos de intervención a las administraciones municipales de Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC) en Tomás Romero Pereira ,Tomás Olmedo (ANR-Fuerza Republicana) en Ñemby; de Juan Manuel Ávalos(Alianza) en Lima; de César Machuca (ANR-HC) en Ybyrarobaná; de Silvio Andrés Peña (PLRA) en Emboscada; de Vidal Argüello (Alianza) en Yby Yaú y de Elvio Coronel (Alianza) en Juan León Mallorquín.

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Sin embargo, debido a la falta de quórum, no pudo ser tratado, aunque se manejaba que los cartistas y sus aliados iban a enviar al archivo los pedidos alegando que “falta muy poco” para las elecciones municipales.

La administración municipal más cuestionada es la de Hernán Ysidro Rivas, a quien la Junta Municipal rechazó sus rendiciones de cuentas durante cinco años consecutivos y también ha solicitado en varias ocasiones la intervención municipal, pero sigue siendo blindado por los cartistas.

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En esta ocasión, la falta de quórum en la Cámara Baja no fue por la rabonada de los parlamentarios, sino que, como medida de protesta de los diputados opositores a los constantes atropellos cometidos por los cartistas.

Los opositores decidieron dejar sin quórum la sesión debido a que, una vez más varios pedidos de informes fueron rechazados o enviados a comisiones por los cartistas para poner traba a la transparencia.