Fiscal de A Ultranza y Erico Galeano fue “ninguneado” en el CM

El pleno del Consejo de la Magistratura (CM) llevó a cabo la conformación de varias ternas para cubrir cargos vacantes, tanto por fenecimientos de mandatos como para cubrir vacancias en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Pero una de las ternas tratadas tiene principal relevancia porque la integra Aldo Cantero y ningunearon al fiscal Deny Yoon Pak.

En la sesión ordinaria del CM participaron de forma presencial el titular del órgano, Dr. Gerardo Bobadilla, el vicepresidente Dr. Gustavo Miranda, la Dra. Alicia Pucheta, el ministro de la Corte Luis María Benítez Riera, así como el Dr. Enrique Berni, el Dr. César Ruffinelli, el senador Édgar López y el diputado Édgar Olmedo.

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Al momento de considerar a los postulantes para el cargo de juez penal de primera instancia de la Capital, el presidente del Consejo Gerardo Bobadilla propuso que la terna quede conformada con los candidatos: el fiscal Aldo Rodrigo Cantero Colmán (612,2 p), Osvaldo Ariel Prattes Grassi (551,84 p) y Eladio Tomás Cubilla Yaharí (547,1 p).

Esa propuesta fue apoyada por Alicia Pucheta, el diputado Édgar Olmedo, el consejero Enrique Berni, el Dr. César Ruffinelli y senador Édgar López. De esta forma, será la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la encargada de definir quién de los tres citados será el que próximamente ocupe un lugar en la magistratura.

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Para este mismo cargo judicial, también postuló el fiscal Deny Yoon Pak (567,47 p), quien fue propuesto solamente por el ministro de la Corte Luis Benítez Riera, haciendo énfasis en su labor como agente fiscal, así como su trayectoria y las publicaciones que tiene hechas.

CM incluyó a cuestionado agente e ignoró a fiscal de Ultranza y Erico Galeano

El fiscal Deny Yoon Pak, que únicamente tuvo el voto de un ministro de la Corte Suprema de Justicia, es preciso señalar tiene a su cargo al causa emblemática denominada A Ultranza Py, que inició el 22 de febrero de 2022 con más de 100 allanamientos realizados el mismo día en todo el territorio paraguayo.

La causa que condujo Pak actualmente se encuentra en la instancia de juicio oral y público, donde hay 18 personas acusadas, entre ellas el supuesto capo narcotraficante paraguayo Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, así como nada más y nada menos que el exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio Godoy, quien habría colaborado para el lavado de dinero en favor de la estructura criminal.

Mediante la operación A Ultranza Py se logró desbaratar una megaestructura criminal dedicada al narcotráfico, que supuestamente tenía como principales socios a Miguel Ángel Insfrán Galeano y al uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, capturado en marzo último en Bolivia y expulsado a Estados Unidos.

Dicha organización obtuvo ganancias de más de G. 433.500.000 por envíos de cocaína a Europa y G. 18.000.000 por envíos de droga a África, mientras operó entre los años 2020 y 2021. La misma ingresaba cocaína desde Bolivia, vía aérea, luego las trasladaba vía aérea y terrestre para su acopio en Presidente Hayes, Central y Paraguarí.

Además, la operación que dirigió Deny Yoon Pak anuló el esquema de lavado de dinero que armó este grupo a través de empresas de exportación, firmas de venta de vehículos de lujo, yates, además de la compra de aeronaves e inmuebles de importante extensión. A ello se suma, que con ayuda de Ozorio introdujeron dinero ilícito al sistema financiero legal a través de una entidad cooperativa.

Pak también intervino en la causa contra el senador renunciante Erico Galeano, la cual se desprendió de A Ultranza. En se sentido, logró la condena a 13 años de cárcel para el legislador, por los hechos de lavado de dinero y asociación criminal porque según el fallo judicial colaboró con la estructura de Tío Rico y Sebastián Marset.

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Y por el otro lado, está el fiscal Aldo Cantero que imputó al expresidente Mario Abdo Benítez, sus exministros y funcionarios en el caso conocido como filtraciones de Seprelad. A Cantero se le atribuye haber escrito una imputación bajo instrucciones vía chat y también, haber librado oficios que ya estaban elaborados.

Igualmente, Cantero es cuestionado por desestimar causas penales relacionados a hechos punibles graves, en cuestión de minutos.

Aldo Cantero: “alumno sobresaliente y sin sanciones”

Tras oficializarse su nombre entre los candidatos para ocupar un juzgado penal en Asunción, el fiscal Aldo Cantero salió al paso de los cuestionamientos. “Soy alumno sobresaliente en la Facultad de Derecho, con promedio 5 en la Escuela Judicial, soy magíster y especialista. Ojalá que la Corte pueda tomar la mejor decisión”, manifestó.

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“Sé que esto depende de los ministros y lo tomo con mucho agradecimiento a los miembros del Consejo de la Magistratura (CM) por darme una oportunidad más”, añadió.

“Las causas polémicas se revisaron todas, se hicieron todos los análisis correspondientes y hasta ahora no tengo ningún tipo de sanción ni investigación abierta al respecto”, expresó en otro momento el fiscal Aldo Cantero.