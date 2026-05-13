Gobierno compara Itaipú con el proyecto centro IA Paraguay-Taiwán

El Gobierno de Santiago Peña firmó la semana pasada en Taipéi un memorándum de entendimiento con Taiwán que apunta a construir en Paraguay el mayor centro de inteligencia artificial (IA) del mundo, que prevé el uso de energía de Itaipú.

Conforme al proyecto, que operará bajo un modelo binacional similar al de Itaipú, contempla en su fase final una capacidad de 1.000 MW, superando incluso la potencia instalada de la central Acaray y equivalente a casi una unidad y media de la binacional compartida con Brasil.

En rueda de prensa en Mburuvicha Róga, el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez; y el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, dieron detalles de la visita oficial del presidente Santiago Peña a Taiwán y Filipinas.

Sobre el acuerdo, Giménez dijo que el "Proyecto de Inversión en un Centro Soberano de Computación de IA", que Paraguay firmó con Taiwán, “va a cambiar la historia económica del país” porque aseguró “se unirán las supercomputadoras de Taiwán y la energía de Paraguay”.

“Es un memorándum de entendimiento histórico porque se unen los dos países en la vanguardia. Va a cambiar la historia económica del país, se unirán las supercomputadoras de Taiwán y la energía de Paraguay”, remarcó.

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Seguidamente, Javier Giménez contó que el proyecto tiene tres etapas de inversión con el uso de la energía de Itaipú (10 MW, 100 MW y 1.000 MW). La estimación del Gobierno es que la primera fase consistirá en una inversión de entre US$ 200 y 300 millones para un centro de IA soberana de 10 MW.

El jefe de Gabinete Civil dijo que es difícil cuantificar la inversión “porque puede ser equivalente a lo que se logró en 1984, con el funcionamiento de la represa Itaipú”.

“Un data center de una escala de 100 MW es de US$ 3.000 millones. Un data center de 1.000 MW es US$ 30.000 millones de dólares, que esta la inversión extranjera directa de toda la historia el Paraguay. Es la mayor inversión en la historia”, manifestó el funcionario.

Para dimensionar el impacto de la fase final, el proyecto prevé alcanzar los 1.000 MW (1 gigavatio) de potencia. Esta cifra es monumental: representa casi cinco veces la capacidad total de la Central Acaray (210 MW) y equivale a la producción sostenida de casi una unidad y media de la binacional Itaipú, cuyas 20 unidades generadoras producen700 MW cada una.

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“Inversiones nunca vistas”

En otro momento de la rueda de prensa, Javier Giménez dijo que la expectativa del Gobierno es que “Paraguay esté entre los cinco más grandes data centers de mundo con una inversión nunca antes vista”.

Señaló que la inversión obligará a la industria local a hacer la infraestructura, crear fibras ópticas, construir sistemas de enfriamiento, entre otros, que necesitan las grandes computadoras para el centro soberano binacional.

También citó capacitación de técnicos paraguayos. Indicó, además, que el MOU contempla que el procesamiento sea aplicado al ecosistema económico paraguayo.

“Desde la energía se dan vida a soluciones prácticas para la economía y las industrias, para aplicarlas en soluciones prácticas, un sistema avanzado de uso, para el servicio médico, transporte urbano, la agricultura, a través de este procesamiento de datos. Captar a nivel local para las industrias y nuestro servicio público dé saltos de productividad”, expresó el jefe de Gabinete Civil.

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Giménez dijo que la firma del acuerdo con Taiwán busca sacar “el máximo provecho de nuestra relación con Taiwán”. “Es el país más importante, sin menoscabar, que marcará una etapa decisiva de la economía del Paraguay”, sostuvo.