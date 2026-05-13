Internas municipales: disidencia colorada se une en Minga Guazú

El precandidato a intendente de la localidad de Minga Guazú, Alto Paraná, por el movimiento Colorado Añetete Lista 6, Rodrigo Ríos, anunció su declinación a la candidatura municipal y expresó su respaldo a Carolina Coronel, precandidata de la Lista 100, en el marco de un acuerdo político impulsado por sectores de la disidencia colorada.

La decisión fue comunicada en una reunión en la que participaron el diputado Luis “Tiki” González Vaesken; el presidenciable por Colorado Añetete, Arnoldo Wiens; el jefe de campaña de Colorado Añetete Lista 6, Arnaldo Franco, además de dirigentes y precandidatos a concejales de la Lista 6, quienes acompañarán la candidatura de Carolina Coronel.

Conforme a los datos, el mecanismo que precipitó la decisión fue una encuesta que mostró un mejor posicionamiento electoral de Carolina Coronel dentro del electorado opositor al oficialismo local, priorizando así la construcción de una candidatura con mayores posibilidades de triunfo.

En la reunión, Arnoldo Wiens destacó el gesto político de Rodrigo Ríos y afirmó que el acuerdo representa una señal de “unidad y madurez política”.

“Quiero valorar el gesto de Rodrigo (Ríos) y el compromiso de Carolina de unir fuerzas pensando principalmente en la gente y en el esfuerzo de recuperar la confianza en las instituciones democráticas”, expresó Wiens.

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“Cansancio ciudadano”

En otro momento, el presidenciable colorado disidente, Arnoldo Wiens, señaló además que existe un fuerte cansancio ciudadano hacia “una política desconectada de los barrios y de los problemas reales”.

El exsenador y exministro de Obras Públicas remarcó la necesidad de construir equipos “cercanos, que escuchen, caminen con la gente y trabajen unidos para cambiar este modelo de gestión”.

Finalmente, Wiens afirmó que “el cambio no lo va a lograr una sola persona”, sino “equipos y dirigentes que tengan la valentía de unirse para devolverle esperanza a la gente”.