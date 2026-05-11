Wiens cuestiona uso de dinero público para atacar “voces críticas”

Durante su gira por el departamento de San Pedro, el presidenciable por el movimiento Colorado Añetete Arnoldo Wiens cuestionó la utilización de recursos del Estado para sostener estructuras digitales dedicadas a perseguir y desacreditar a dirigentes disidentes, opositores, medios de comunicación y periodistas críticos del gobierno de Santiago Peña (ANR-HC).

“Mientras en los hospitales faltan medicamentos e insumos médicos para la gente, hay dinero para financiar cuentas y estructuras digitales dedicadas al ataque y la persecución política. Esa no puede ser la prioridad de un gobierno serio”, expresó el presidenciable en el distrito de Itacurubí del Rosario.

Wiens así aludió al escándalo de la “Red Desinformante”, una maquinaria digital que ya despilfarró G. 2.909.640.640 (casi medio millón de dólares) en la difusión de7.965 anuncios en internet, acorrala cada vez más al gobierno de Santiago Peña.

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En otro momento, Wiens señaló que el dinero público debe destinarse a resolver las necesidades reales de la ciudadanía y no a campañas de agresión en redes sociales.

“La gente quiere respuestas, trabajo, salud y seguridad. No quiere ver al Estado convertido en una maquinaria de ataques contra quienes piensan distinto”, cuestionó el exsenador y exministro de Obras Públicas.

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Asimismo, Wiens también señaló que la crítica y la libertad de expresión forman parte de cualquier democracia sana. Advirtió que intentar silenciar voces críticas solo profundiza la desconfianza ciudadana hacia la política y las instituciones.

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Campaña sucia

Conforme a los datos, La Red Desinformante, que destinó casi medio millón de dólares para su operativa en Meta (Facebook e Instagram), utilizó 15 líneas celulares para ejecutar las pautas. Una de las páginas se registró con la línea de Fabio Morales, socio del “militante” Juan “Jimmy” Villaverde.

El historial de gastos en anuncios, a través de la plataforma Meta (Facebook e Instagram), dejó al descubierto las huellas operativas de“La Red Desinformante”.

Este entramado de páginas destinó un total de G. 2.909.640.640 para la difusión de 7.965 anuncios orientados a la propaganda oficial y ataques a medios de prensa, periodistas y críticos al Gobierno de Santiago Peña y su sector político.

Sin embargo, 15 números de líneas telefónicas los dejaron al descubierto. Para lograr sostener la visibilidad de esta maquinaria en redes sociales, los operadores utilizaron 15 líneas telefónicas distintas para validar los descargos de responsabilidad de las publicaciones.