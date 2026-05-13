Invasión de terrenos: ¿Qué ocultan en la Municipalidad de Luque?

Desde hace meses, varios contribuyentes denuncian que funcionarios municipales y ex asesores jurídicos de la Municipalidad de Luque estarían vinculados a un esquema de desalojo irregular en terrenos municipales.

Sin embargo, el intendente Carlos Echeverría y varios miembros de la Junta Municipal, en especial los cartistas ningunearon a las víctimas.

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La situación empeoró con el correr de los días y la denuncia llegó incluso a la Cámara de Senadores, donde los parlamentarios aprobaron un pedido de informe a instancias del senador Eduardo Nakaya (Independiente).

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Sin embargo, en la Cámara Baja donde uno de sus integrantes, el diputado Diego Candia es candidato a intendente de Luque apadrinado por el propio Carlos Echeverria, los cartistas trabaron el pedido de transparencia.

La duda está en ¿qué se oculta en la Municipalidad de Luque? con la anuencia de la Cámara de Diputados. ?

Diego Candia, antes que preocuparse por la denuncia de los ciudadanos de Luque donde busca ser intendente, se mostró indiferente por lo que el diputado Pedro Gómez (PLRA) fue quien planteó el pedido de informes, pero fue “enviado a comisiones”, donde van a parar todos los pedidos que molestan a los cartistas y se mantienen en el freezer.

Según los datos, cerca de ocho denuncias ya fueron radicadas ante el Ministerio Público debido a desalojos irregulares cometidos por funcionarios municipales, incluso utilizando maquinarias de la Municipalidad de Luque.