Luis Yd niega que Dionisio ya lo fiche como “dupla” 2028 para bloquear a Prieto

“Me visitó el senador y el intendente de Coronel Bogado (Héctor Céspedes - PLRA). Me hizo una propuesta; pero le respondí que no puedo aceptar compromisos electorales en este momento”, respondió el intendente encarnaceno Luis Yd, del Partido Patria Querida (PPQ).

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El jefe municipal señaló que luego de terminar su compromiso actual con la intendencia encarnacena, también tiene un compromiso como autoridad de Patria Querida, agrupación en la que es vicepresidente. “Cuando me retire de la intendencia me estaré abocando a mi función partidaria en PPQ”, sostuvo.

La elección de autoridades internas de PPQ se formalizará, con lista única, en las elecciones internas del 7 de junio. El exsenador Stephan Rasmussen es el virtual presidente reelecto, Luis Yd ocupará la vicepresidencia primera y la diputada Rocío Vallejo la vicepresidencia segunda.

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Durante el mandato de Yd, el cartismo amenazó varias veces con intervenir su gestión y destituir al jefe municipal, tal como hicieron con Miguel Prieto (Yo Creo) en agosto de 2025.

Sigue imputado

Estos temores se acrecentaron después de que un edificio colapsara en Encarnación y dos personas perdieran la vida; sin embargo, el oficialismo no procedió. No obstante el jefe municipal se encuentra imputado, junto con otros funcionarios.

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Los rumores de una alianza entre el liberocartista Dionisio Amarilla y Luis Yd circularon después de que estos aparecieran juntos en una fotografía divulgada por comunicadores y sitios de política partidaria ligados al parlamentario.

Previamente, Amarilla había dicho que su misión, de llegar a la presidencia del PLRA, era evitar que el partido se alíe con Miguel Prieto (Yo Creo) en las elecciones generales del 2028. Dijo además que su propuesta era convencer a Beatriz Denis, hija del exvicepresidente Óscar Denis, secuestrado hasta la fecha, para que encabece la chapa presidencial y a Luis Yd como dupla.

De esta manera tanto Denis como Yd ya rechazaron las propuestas de Amarilla, rostro del cartismo duro dentro del PLRA.