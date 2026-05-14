Tras salida de Erico, Velázquez exige llegar a autores intelectuales del caso Pecci

Las declaraciones del senador Rubén Velázquez (Yo Creo) se dieron en la sesión extraordinaria del martes, el senador cartista Erico Galeano presentó su renuncia al cargo para evitar ser expulsado del Senado.

La condena del legislador fue confirmada en segunda instancia por asociación criminal y lavado de dinero, en un caso vinculado al esquema del narcotráfico.

Al recordar los cuatro años del crimen ocurrido el 10 de mayo de 2022, Velázquez sostuvo que el asesinato de Pecci “no se trata simplemente de un homicidio más”, sino de “una cuestión de seguridad nacional” que expuso el nivel de penetración del crimen organizado y del narcotráfico en el país.

“El asesinato nos demuestra que existen estructuras criminales organizadas instaladas en nuestro país y una rosca criminal internacional que hasta hoy sigue impune”, afirmó el parlamentario, al tiempo de advertir que el caso evidenció la fragilidad institucional del Estado paraguayo frente a las mafias.

“El país envía un mensaje peligroso”, cuestionó

El senador señaló que, aunque existen condenados por la ejecución material del crimen, el principal déficit sigue siendo la falta de identificación de quienes ordenaron el atentado contra Pecci.

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“Si este caso termina de manera impune respecto a la autoría intelectual, estamos emitiendo un mensaje sumamente peligroso, indicando que nuestro país no tiene la capacidad suficiente de investigar y llegar a esos responsables”, cuestionó.

Velázquez remarcó que el magnicidio debe convertirse en un “punto de inflexión” para el Ministerio Público y para toda la estrategia de combate al crimen organizado en Paraguay.

Cuestiona trabajo de la Fiscalía

El legislador del Partido Yo Creo puso en duda el alcance real de las investigaciones impulsadas por la Fiscalía General del Estado, a cargo de Emiliano Rolón, y reclamó una estrategia mucho más amplia y coordinada.

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“¿Se está haciendo esa investigación? ¿Se están rastreando las transferencias y movimientos financieros de los sospechosos? ¿Se están investigando comunicaciones internacionales o las infiltraciones internas?”, planteó.

Según Velázquez, la pesquisa no puede limitarse a una lógica reactiva y debe involucrar de forma conjunta a varias instituciones del Estado, entre ellas el sistema judicial, la Policía Nacional, Migraciones y los organismos de inteligencia.

“La investigación tiene que ser bien profunda. Si realmente queremos llegar a los responsables intelectuales de este crimen, todas las instituciones deben trabajar de manera articulada”, enfatizó.

“No nos puede vencer el crimen organizado”

El senador también instó a alzar la voz para evitar que la causa pierda fuerza con el tiempo. Aseguró que el silencio o la indiferencia solo favorecen al narcotráfico y a las estructuras criminales.

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“Tenemos que continuar con esta denuncia siempre, de tal manera a que no se archive la investigación”, expresó.

Finalmente, sostuvo que el Paraguay debe mantener una postura firme y permanente frente al crimen organizado.

“No nos puede vencer el crimen organizado. El narcotráfico no puede gozar de buena salud en nuestro país. Es nuestra responsabilidad seguir luchando firmemente y frontalmente contra estas estructuras criminales”, concluyó.