Consorcio Aña Cuá prohíbe tomar imágenes de las obras hidroeléctricas

El medio periodístico argentino Ituzaingó Noticias informó que el gerente del Consorcio Aña Cuá, ingeniero Pedro Patiño, dispuso mediante una circular la prohibición de sacar fotos y realizar videos de las obras. Según el documento, la decisión responde al cumplimiento de disposiciones contractuales vigentes relacionadas con la propiedad intelectual dentro del área de trabajo.

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La Circular 05/2026 está dirigida a todo el personal del Consorcio Aña Cuá WRT, además de empresas subcontratistas y colaboradores en general. En el escrito se establece como norma obligatoria la prohibición estricta de realizar fotografías, filmaciones, grabaciones de videos o cualquier otro medio de registro audiovisual dentro de la Central Aña Cuá y de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY).

Asimismo, prohíbe divulgar, publicar o compartir imágenes, videos, audios y otros materiales registrados dentro de las instalaciones mencionadas. La restricción incluye la difusión a través de redes sociales, servicios de mensajería, correos electrónicos u otros canales digitales o físicos.

El incumplimiento de las normas establecidas obligará a aplicar sanciones como el retiro inmediato del personal involucrado de las instalaciones, la prohibición de ingreso en forma inmediata e irrevocable y la suspensión del contrato, según corresponda. El escrito también señala que podrían iniciarse acciones legales y administrativas por parte de la entidad, agrega.

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